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Александра Герасименя: «Планы на 2017 год? Личная жизнь... Хотелось бы уже утвердиться в этом плане»
08.01.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская пловчиха Александра Герасименя рассказала о планах на 2017 год. Так, пловчиху ожидает чемпионат мира в Будапеште и развитие Клуба плавания.
– Ну, и личная жизнь... Хотелось бы уже утвердиться в этом плане, – сказала Герасименя.
Напомним, Александра Герасименя долгое время встречается с Евгением Цуркиным.
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Александра Герасименя: «Планы на 2017 год? Личная жизнь... Хотелось бы уже утвердиться в этом плане»
Белорусская пловчиха Александра Герасименя рассказала о планах на 2017 год.
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