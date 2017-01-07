﻿ Александра Герасименя: «Планы на 2017 год? Личная жизнь... Хотелось бы уже утвердиться в этом плане». 21.by
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Александра Герасименя: «Планы на 2017 год? Личная жизнь... Хотелось бы уже утвердиться в этом плане»

08.01.2017 09:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская пловчиха Александра Герасименя рассказала о планах на 2017 год. Так, пловчиху ожидает чемпионат мира в Будапеште и развитие Клуба плавания.

– Ну, и личная жизнь... Хотелось бы уже утвердиться в этом плане, – сказала Герасименя.

Напомним, Александра Герасименя долгое время встречается с Евгением Цуркиным.

 
 
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Белорусская пловчиха Александра Герасименя рассказала о планах на 2017 год.

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