Белорусская пловчиха Александра Герасименя рассказала о планах на 2017 год. Так, пловчиху ожидает чемпионат мира в Будапеште и развитие Клуба плавания.

– Ну, и личная жизнь... Хотелось бы уже утвердиться в этом плане, – сказала Герасименя.

Напомним, Александра Герасименя долгое время встречается с Евгением Цуркиным.