Экс-полузащитник минского «Динамо» и светлогорского «Химика» Валерий Потороча рассказал о переезде в клуб второго словацкого дивизиона «Партизан» (Бардеев).

– Как только появился вариант со Словакией, сразу согласился на переезд. Родители поддержали. Незнание языка и чужая страна не смущали. Ну, что тут такого? Приехал и прошел трехдневный просмотр. За это время принял участие в двухсторонней игре, провел несколько тренировок. Коуч посмотрел на меня и сказал, что подхожу.

Футбол у них примерно такой же, как у нас. Правда, скорости в Словакии выше, да и борьбы больше. Времени на раздумья практически нет, на поле нужно быстро принимать решения. Чемпионат, в котором я выступаю, — аналог нашей первой лиги. Только вот в Словакии есть деление по зонам, лига полностью профессиональная. В словацком миноре наличие легионеров в составе — обычное дело. Думаю, это положительный момент для развития футбола в стране. Да и конкуренция в команде повышается. Если оценивать уровень игры, то в Словакии, думаю, он повыше, чем в Беларуси.

Моя команда «Партизан» играет в зоне «Восток» и после первого круга занимает второе место. В этом году клубу исполняется 95 лет, но цели выйти в элитный дивизион у нас вроде как нет. Впрочем, мы в любом случае играем на победу в каждом матче. До марта — спарринги, а потом возобновляется чемпионат. Второй круг начнем на новеньком стадионе.

В Бардеев я приехал в то время, когда в чемпионате было сыграно 5 или 6 матчей. Тренер не рискнул сразу бросить меня на поле. Он дал время на адаптацию и знакомство со словацким футболом. В первом круге я довольствовался выходами на замену. Во второй части чемпионата, надеюсь, буду получать больше практики. Хочется выходить на поле и играть. Контракт у меня еще на полтора года.

Мой словацкий находится на начинающем уровне. Что-то понимаю, могу задать пару вопросов. Вообще, без знания языка достаточно тяжело. Хорошо, что тренер немного понимает русский. С партнерами общаюсь где-то на английском, где-то на словацком. Когда приехал, то вообще ничего сказать не мог. Было тяжеловато. Да и о стране почти ничего не знал.

Словакия — обычная страна. Красивые города, горы. Люди живут лучше, чем в Беларуси. Зарплаты повыше, но в футболе примерно такие же заработки. Продукты в магазинах стоят столько же, общественный транспорт, правда, дороже. Нормально покушать в Бардееве можно за 5 евро, – сказал Потроча.