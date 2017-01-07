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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Цмокі» примут ЦСКА и другие матчи

08.01.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокі-Мінск» на «Минск-Арене» примут лидера турнира ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Цмоки-Минск – ЦСКА Москва
Дата проведения
8 января, 17.30, «Минск-Арена»
Онлайн матча

 

Астана – Нижний Новгород
Дата проведения
8 января, 13.00, «СК Велотрек»
Онлайн матча

 

Локомотив-Кубань – УНИКС
Дата проведения
8 января, 16.30, «Баскет-холл»
Онлайн матча

 

Зенит – БК Химки
Дата проведения
8 января, 19.00, «СК Юбилейный»
Онлайн матча

 

ВЭФ – Енисей
Дата проведения
8 января, 17.00, «Olympic Sports Centre»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 10-1, УНИКС – 10-1, Химки – 8-2, Локомотив-Кубань – 8-2, Зенит – 7-3, Астана – 5-5, Енисей – 5-6, ВЭФ – 5-5, Цмоки-Минск – 3-7, Автодор – 3-8, Нижний Новгород – 2-7, Калев – 2-9, Парма – 0-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокі-Мінск» на «Минск-Арене» примут лидера турнира ЦСКА.

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