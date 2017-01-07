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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Цмокі» примут ЦСКА и другие матчи
08.01.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокі-Мінск» на «Минск-Арене» примут лидера турнира ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 10-1, УНИКС – 10-1, Химки – 8-2, Локомотив-Кубань – 8-2, Зенит – 7-3, Астана – 5-5, Енисей – 5-6, ВЭФ – 5-5, Цмоки-Минск – 3-7, Автодор – 3-8, Нижний Новгород – 2-7, Калев – 2-9, Парма – 0-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Цмокі-Мінск» на «Минск-Арене» примут лидера турнира ЦСКА.
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