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В 10-й раз: хоккейная команда Лукашенко выиграла рождественский турнир

08.01.2017 11:34 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 янв — Sputnik. Хоккейная команда президента Беларуси в десятый раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.

В 10-й раз: хоккейная команда Лукашенко выиграла рождественский турнир
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко возглавил топ бомбардиров Рождественского турнира

В финале турнира 7 января на "Чижовка-Арене" хозяева площадки обыграли хоккеистов Финляндии со счетом 7:3 (2:0, 3:1, 2:2).

Александр Лукашенко по итогам турнира набрал 8 (5+3) баллов.

Победа белорусской команды стала десятой по счету в истории рождественского турнира на приз президента Беларуси. Три раза турнир выигрывала команда России.

Смотрите на видео кадры финального матча между командой президента и командой Финляндии:

 
Теги: Минск
 
 
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Сам Александр Лукашенко по итогам турнира набрал 8 (5+3) баллов.

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