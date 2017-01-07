МИНСК, 8 янв — Sputnik. Хоккейная команда президента Беларуси в десятый раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко возглавил топ бомбардиров Рождественского турнира

В финале турнира 7 января на "Чижовка-Арене" хозяева площадки обыграли хоккеистов Финляндии со счетом 7:3 (2:0, 3:1, 2:2).

Александр Лукашенко по итогам турнира набрал 8 (5+3) баллов.

Победа белорусской команды стала десятой по счету в истории рождественского турнира на приз президента Беларуси. Три раза турнир выигрывала команда России.

Смотрите на видео кадры финального матча между командой президента и командой Финляндии: