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Семеня женилась на подруге

08.01.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня женилась на своей подруге.

Свадьба 26-летней бегуньи и Виолет Расебойи прошла в Претории 7 января. Также в субботу Семеня отметила свой день рождения. Традиционная свадьба между ними состоялась в декабре 2015 года.

Семеня женилась на подруге

ФОТО: инстаграм Кастер Семени.

 
 
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Олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня женилась на своей подруге.

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