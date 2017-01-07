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Семеня женилась на подруге
08.01.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня женилась на своей подруге.
Свадьба 26-летней бегуньи и Виолет Расебойи прошла в Претории 7 января. Также в субботу Семеня отметила свой день рождения. Традиционная свадьба между ними состоялась в декабре 2015 года.
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Олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня женилась на своей подруге.
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