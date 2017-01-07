Олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня женилась на своей подруге.

Свадьба 26-летней бегуньи и Виолет Расебойи прошла в Претории 7 января. Также в субботу Семеня отметила свой день рождения. Традиционная свадьба между ними состоялась в декабре 2015 года.





ФОТО: инстаграм Кастер Семени .