﻿ Валерий Брагин: «Следующий после Кросби – вот таким будет Капризов. Он ярче Тарасенко». 21.by
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Валерий Брагин: «Следующий после Кросби – вот таким будет Капризов. Он ярче Тарасенко»

08.01.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился мнением о форварде Кирилле Капризове. 

- А что скажете о Кирилле Капризове?

– Я очень рад за Кирилла. Мы с ним вчера часа три беседовали. Он – очень адекватный парень с большими целями. Он все прекрасно понимает. Я считаю, это… Ну не Кросби, но Капризов! Следующий после Сидни – вот таким он будет.

- Сравните Владимира Тарасенко на МЧМ-2011 и Кирилла Капризова на МЧМ-2017.

– Капризов ярче. 

- Почему не ставили Капризова бить буллиты?

– А он не умеет.

- Что вы ему посоветуете? Уезжать ли в 2018 году в НХЛ?

– Капризов обещал, что перед принятием решения позвонит мне. И мы все это обсудим. Решение примем вместе, – сказал Брагин. 

Напомним, что Капризов был признан лучшим нападающим МЧМ-2017. 

 
 
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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился мнением о форварде Кирилле Капризове.

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