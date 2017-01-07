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Валерий Брагин: «Следующий после Кросби – вот таким будет Капризов. Он ярче Тарасенко»
08.01.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился мнением о форварде Кирилле Капризове.
- А что скажете о Кирилле Капризове?
– Я очень рад за Кирилла. Мы с ним вчера часа три беседовали. Он – очень адекватный парень с большими целями. Он все прекрасно понимает. Я считаю, это… Ну не Кросби, но Капризов! Следующий после Сидни – вот таким он будет.
- Сравните Владимира Тарасенко на МЧМ-2011 и Кирилла Капризова на МЧМ-2017.
– Капризов ярче.
- Почему не ставили Капризова бить буллиты?
– А он не умеет.
- Что вы ему посоветуете? Уезжать ли в 2018 году в НХЛ?
– Капризов обещал, что перед принятием решения позвонит мне. И мы все это обсудим. Решение примем вместе, – сказал Брагин.
Напомним, что Капризов был признан лучшим нападающим МЧМ-2017.
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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился мнением о форварде Кирилле Капризове.
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