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Минское "Динамо" досадно проиграло московскому ЦСКА
08.01.2017 12:28 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв — Sputnik. Московский клуб ЦСКА в третий раз подряд выиграл матч КХЛ, одержав победу над минским "Динамо".
Минское хоккейное "Динамо" допустило второе подряд поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, у себя дома, на льду "Минск-Арены" они уступили КХЛ — московскому ЦСКА со счетом 1:3.
Единственную шайбу забросил Александр Павлович, лидер белорусской команды. По итогам минского матча московский ЦСКА является лидером Западной конференции КХЛ, у белорусского клуба — 77 очков и 6 строчка в турнирной таблице.
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По итогам проигранного домашнего матча на Минск-Арене "Динамо" находится на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 77 очков.
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