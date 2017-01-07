МИНСК, 8 янв — Sputnik. Московский клуб ЦСКА в третий раз подряд выиграл матч КХЛ, одержав победу над минским "Динамо".

Минское хоккейное "Динамо" допустило второе подряд поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, у себя дома, на льду "Минск-Арены" они уступили КХЛ — московскому ЦСКА со счетом 1:3.

Единственную шайбу забросил Александр Павлович, лидер белорусской команды. По итогам минского матча московский ЦСКА является лидером Западной конференции КХЛ, у белорусского клуба — 77 очков и 6 строчка в турнирной таблице.