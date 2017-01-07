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Минское "Динамо" досадно проиграло московскому ЦСКА

08.01.2017 12:28 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 янв — Sputnik. Московский клуб ЦСКА в третий раз подряд выиграл матч КХЛ, одержав победу над минским "Динамо".

Минское хоккейное "Динамо" допустило второе подряд поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, у себя дома, на льду "Минск-Арены" они уступили КХЛ — московскому ЦСКА со счетом 1:3.

Единственную шайбу забросил Александр Павлович, лидер белорусской команды. По итогам минского матча московский ЦСКА является лидером Западной конференции КХЛ, у белорусского клуба — 77 очков и 6 строчка в турнирной таблице.

 
Теги: Минск
 
 
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По итогам проигранного домашнего матча на Минск-Арене "Динамо" находится на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 77 очков.

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