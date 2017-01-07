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Кубок IBU. Гонка преследования. Виролайнен победила, Старых – 2-я, Сливко – 3-я
08.01.2017 12:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российская биатлонистка Дарья Виролайнен сегодня в итальянском Мартелло на Кубке IBU выиграла гонку преследования, еще две россиянки Ирина Старых и Виктория Сливко заняли 2-е и 3-е места.
Кубок IBU
4-й этап
Мартелло, Италия
Женщины
Гонка преследования
1. Дарья Виролайнен (Россия) – 33.07,8 (0+2+0+1)
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Российская биатлонистка Дарья Виролайнен сегодня в итальянском Мартелло на Кубке IBU выиграла гонку преследования, еще две россиянки Ирина Старых и Виктория...
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