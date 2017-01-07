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Кубок IBU. Гонка преследования. Виролайнен победила, Старых – 2-я, Сливко – 3-я

08.01.2017 12:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российская биатлонистка Дарья Виролайнен сегодня в итальянском Мартелло на Кубке IBU выиграла гонку преследования, еще две россиянки Ирина Старых и Виктория Сливко заняли 2-е и 3-е места.

Кубок IBU

4-й этап

Мартелло, Италия

Женщины

Гонка преследования

1. Дарья Виролайнен (Россия) – 33.07,8 (0+2+0+1)
2. Ирина Старых (Россия) – 13,6 (0+0+0+1)
3. Виктория Сливко (Россия) – 27,8 (1+0+0+1)
4. Светлана Миронова (Россия) – 47,9 (2+0+1+1)
5. Жюли Симон (Франция) – 55,7 (1+0+1+1)
6. Яна Бондарь (Украина) – 1.18,9 (0+0+2+2)
7. Анна Никулина (Россия) – 1.33,7 (0+1+2+2)
8. Леа Йоганидесова (Чехия) – 1.46,8 (0+2+0+0)
9. Светлана Слепцова (Россия) – 1.54,7 (2+0+1+0)...
14. Дениз Херманн (Германия) – 3.03,1 (0+2+1+1)

 
 
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Российская биатлонистка Дарья Виролайнен сегодня в итальянском Мартелло на Кубке IBU выиграла гонку преследования, еще две россиянки Ирина Старых и Виктория...

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