МИНСК, 8 янв — Sputnik. Директор Республиканского центра олимпийской подготовки "Раубичи" Андрей Асташкевич стал лучшим нападающим XIII Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз президента Беларуси, сообщает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко В 10-й раз: хоккейная команда Лукашенко выиграла Рождественский турнир

Накануне в большой арене "Чижовка-Арены" состоялся финал традиционного хоккейного турнира. В решающем поединке встретились команды президента страны Александра Лукашенко и Финляндии. Игра завершилась уверенной победой хозяев льда со счетом 7:3. В составе победителей точными бросками отметились Андрей Асташкевич, Андрей Михалев, Максим Слыш, Ярослав Чуприс, Константин Кольцов и Андрей Глебов. Глава государства забитыми шайбами не отличился, но отдал результативную передачу.

"Я за то чтобы турнир расширялся и все новые страны приобщались к хоккею", — сказал Асташкевич, выразив желание, чтобы на Рождественский турнир приезжало все больше команд.

Список бомбардиров турнира возглавил представитель Финляндии Тони Макиахо, набравший по системе "гол+пас" девять очков (7+2). Лучшим нападающим стал руководитель "Раубичей" Андрей Асташкевич, играющий в команде президента на позиции форварда. К слову, в его активе также девять баллов (6+3). Звание лучшего защитника по итогам турнира досталось тренеру минской "Юности" Александру Макрицкому, а лучшим голкипером стал Александр Петров из команды Объединенных Арабских Эмиратов.

"Этот турнир — возможность встретиться со старыми друзьями раз в год. За этим мы и приезжаем", — сказал в эфире телеканала СТВ Макиахо.

По его словам, поддержка трибун на турнире в Минске просто невероятная.



© Sputnik Владимир Федоренко Рождественский турнир: россияне второй год не попадают в финал

Президент Беларуси замкнул тройку бомбардиров Рождественского турнира — девять очков (5+4). Интересно, что все четыре передачи он отдал Асташкевичу. В прошлом году Лукашенко набрал десять баллов (2+8).

Финны второй раз в истории стали серебряными призерами турнира. В 2016-м Суоми в финале также уступили белорусам (2:1). Третье место впервые досталось команде ОАЭ, обыгравшей словаков (4:3).

Белорусы в десятый раз стали победителями турнира. Команда президента Беларуси ранее побеждала на Рождественском международном турнире в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 годах. Трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).