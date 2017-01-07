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Директор "Раубичей" стал лучшим нападающим Рождественского турнира

08.01.2017 14:07 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 янв — Sputnik. Директор Республиканского центра олимпийской подготовки "Раубичи" Андрей Асташкевич стал лучшим нападающим XIII Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз президента Беларуси, сообщает корреспондент Sputnik.

Директор "Раубичей" стал лучшим нападающим Рождественского турнира
© Sputnik / Виктор Толочко
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Накануне в большой арене "Чижовка-Арены" состоялся финал традиционного хоккейного турнира. В решающем поединке встретились команды президента страны Александра Лукашенко и Финляндии. Игра завершилась уверенной победой хозяев льда со счетом 7:3. В составе победителей точными бросками отметились Андрей Асташкевич, Андрей Михалев, Максим Слыш, Ярослав Чуприс, Константин Кольцов и Андрей Глебов. Глава государства забитыми шайбами не отличился, но отдал результативную передачу.

"Я за то чтобы турнир расширялся и все новые страны приобщались к хоккею", — сказал Асташкевич, выразив желание, чтобы на Рождественский турнир приезжало все больше команд.

Список бомбардиров турнира возглавил представитель Финляндии Тони Макиахо, набравший по системе "гол+пас" девять очков (7+2). Лучшим нападающим стал руководитель "Раубичей" Андрей Асташкевич, играющий в команде президента на позиции форварда. К слову, в его активе также девять баллов (6+3). Звание лучшего защитника по итогам турнира досталось тренеру минской "Юности" Александру Макрицкому, а лучшим голкипером стал Александр Петров из команды Объединенных Арабских Эмиратов.

"Этот турнир — возможность встретиться со старыми друзьями раз в год. За этим мы и приезжаем", — сказал в эфире телеканала СТВ Макиахо.

По его словам, поддержка трибун на турнире в Минске просто невероятная.

Директор "Раубичей" стал лучшим нападающим Рождественского турнира
© Sputnik Владимир Федоренко
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Президент Беларуси замкнул тройку бомбардиров Рождественского турнира — девять очков (5+4). Интересно, что все четыре передачи он отдал Асташкевичу. В прошлом году Лукашенко набрал десять баллов (2+8).

Финны второй раз в истории стали серебряными призерами турнира. В 2016-м Суоми в финале также уступили белорусам (2:1). Третье место впервые досталось команде ОАЭ, обыгравшей словаков (4:3).

Белорусы в десятый раз стали победителями турнира. Команда президента Беларуси ранее побеждала на Рождественском международном турнире в 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016 годах. Трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

 
Теги: Минск
 
 
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Список бомбардиров турнира возглавил представитель Финляндии Тони Макиахо, набравший по системе "гол+пас" девять очков.

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