В Минске завершился Рождественский турнир на призы президента Республики Беларусь. В финале команда Беларуси обыграла Финляндию (7:3).

Отметим, что в матче приняли участие Константин Дурнов и Андрей Коршунов. Однако эти игроки не были внесены в заявку (она опубликована на официальном сайте Президентского спортивного клуба, ниже представлен скриншот).

Официально в матче данного любительского турнира в составе команды Беларуси приняли участие 10 действующих хоккеистов: Дмитрий Мильчаков, Ярослав Масленников, Андрей Глебов, Александр Рядинский, Ярослав Чуприс, Вячеслав Лисичкин, Даниэль Корсо, Алексей Ефименко, Андрей Михалев и Максим Слыш.





Скриншот: официальный сайт Президентского спортивного клуба