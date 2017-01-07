﻿ Рождественский турнир. Дурнов и Коршунов сыграли в финале за команду Беларуси, но не были внесены в заявку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Рождественский турнир. Дурнов и Коршунов сыграли в финале за команду Беларуси, но не были внесены в заявку

08.01.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В Минске завершился Рождественский турнир на призы президента Республики Беларусь. В финале команда Беларуси обыграла Финляндию (7:3).

Отметим, что в матче приняли участие Константин Дурнов и Андрей Коршунов. Однако эти игроки не были внесены в заявку (она опубликована на официальном сайте Президентского спортивного клуба, ниже представлен скриншот).

Официально в матче данного любительского турнира в составе команды Беларуси приняли участие 10 действующих хоккеистов: Дмитрий Мильчаков, Ярослав Масленников, Андрей Глебов, Александр Рядинский, Ярослав Чуприс, Вячеслав Лисичкин, Даниэль Корсо, Алексей Ефименко, Андрей Михалев и Максим Слыш.

Рождественский турнир. Дурнов и Коршунов сыграли в финале за команду Беларуси, но не были внесены в заявку

Скриншот: официальный сайт Президентского спортивного клуба

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске завершился Рождественский турнир на призы президента Республики Беларусь.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
WHL. Белорусский защитник Еременко забросил 3-ю шайбу в сезоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика