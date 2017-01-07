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Рождественский турнир. Дурнов и Коршунов сыграли в финале за команду Беларуси, но не были внесены в заявку
08.01.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Минске завершился Рождественский турнир на призы президента Республики Беларусь. В финале команда Беларуси обыграла Финляндию (7:3).
Отметим, что в матче приняли участие Константин Дурнов и Андрей Коршунов. Однако эти игроки не были внесены в заявку (она
Официально в матче данного любительского турнира в составе команды Беларуси приняли участие 10 действующих хоккеистов: Дмитрий Мильчаков, Ярослав Масленников, Андрей Глебов, Александр Рядинский, Ярослав Чуприс, Вячеслав Лисичкин, Даниэль Корсо, Алексей Ефименко, Андрей Михалев и Максим Слыш.
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Рождественский турнир. Дурнов и Коршунов сыграли в финале за команду Беларуси, но не были внесены в заявку
В Минске завершился Рождественский турнир на призы президента Республики Беларусь.
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