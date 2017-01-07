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WHL. Белорусский защитник Еременко забросил 3-ю шайбу в сезоне
08.01.2017 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках регулярного чемпионата WHL «Калгари Хитмэн» уступили «Брэндон Уит Кингс» (4:8).
Белорусский защитник «Калгари» Владислав Еременко отметился заброшенной шайбой. Она стала для него 3-ей в сезоне.
Отметим, что он выступает за юниорскую и молодежную сборные страны.
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В рамках регулярного чемпионата WHL «Калгари Хитмэн» уступили «Брэндон Уит Кингс» (4:8).
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