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WHL. Белорусский защитник Еременко забросил 3-ю шайбу в сезоне

08.01.2017 13:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках регулярного чемпионата WHL «Калгари Хитмэн» уступили «Брэндон Уит Кингс» (4:8).

Белорусский защитник «Калгари» Владислав Еременко отметился заброшенной шайбой. Она стала для него 3-ей в сезоне.

Отметим, что он выступает за юниорскую и молодежную сборные страны.

 
 
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В рамках регулярного чемпионата WHL «Калгари Хитмэн» уступили «Брэндон Уит Кингс» (4:8).

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