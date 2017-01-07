В рамках регулярного чемпионата WHL «Калгари Хитмэн» уступили «Брэндон Уит Кингс» (4:8).

Белорусский защитник «Калгари» Владислав Еременко отметился заброшенной шайбой. Она стала для него 3-ей в сезоне.

Отметим, что он выступает за юниорскую и молодежную сборные страны.