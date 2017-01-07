﻿ Экс-полузащитник минского «Динамо» Потороча: «Срок наказания Андрея Жукова — это жесть. По-моему, пять лет — слишком сурово». 21.by
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Экс-полузащитник минского «Динамо» Потороча: «Срок наказания Андрея Жукова — это жесть. По-моему, пять лет — слишком сурово»

08.01.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-полузащитник минского «Динамо» и светлогорского «Химика» Валерий Потороча, выступающий ныне во втором дивизионе Словакии, рассказал о своем отношении к приговору против бывшего главы департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрея Жукова.

– За белорусскими новостями стараюсь следить. Некоторые вещи вызывают удивление. Например, срок наказания Андрея Жукова — это жесть. По-моему, пять лет — это слишком сурово, – сказал Потороча.

Экс-полузащитник минского «Динамо» Потороча: «В Словакии люди живут лучше, чем в Беларуси. Зарплаты повыше, но в футболе примерно такие же заработки»

 
Теги: Новости
 
 
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Экс-полузащитник минского «Динамо» и светлогорского «Химика» Валерий Потороча, выступающий ныне во втором дивизионе Словакии, рассказал о своем отношении к...

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