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Экс-полузащитник минского «Динамо» Потороча: «Срок наказания Андрея Жукова — это жесть. По-моему, пять лет — слишком сурово»
08.01.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-полузащитник минского «Динамо» и светлогорского «Химика» Валерий Потороча, выступающий ныне во втором дивизионе Словакии, рассказал о своем отношении к приговору против бывшего главы департамента судейства и инспектирования АБФФ Андрея Жукова.
– За белорусскими новостями стараюсь следить. Некоторые вещи вызывают удивление. Например, срок наказания Андрея Жукова — это жесть. По-моему, пять лет — это слишком сурово, – сказал Потороча.
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Экс-полузащитник минского «Динамо» Потороча: «Срок наказания Андрея Жукова — это жесть. По-моему, пять лет — слишком сурово»
Экс-полузащитник минского «Динамо» и светлогорского «Химика» Валерий Потороча, выступающий ныне во втором дивизионе Словакии, рассказал о своем отношении к...
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