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Биатлон: немец Симон Шемпп выиграл масс-старт в Оберхофе
08.01.2017 15:10 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 янв — Sputnik. Немец Симон Шемпп выиграл гонку с массовым стартом на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает Sputnik.
В воскресенье, 8 января, масс-стартом завершилась соревновательная программа у мужчин в рамках четвертого этапа КМ. Первым дистанцию в 15 километров с четырьмя огневыми рубежами преодолел Симон Шемпп (Германия) — 38 минут 30,9 секунды (1 штрафной круг).
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МИНСК, 8 янв — Sputnik. Немец Симон Шемпп выиграл гонку с массовым стартом на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает Sputnik. В воскресенье, 8 января,...
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