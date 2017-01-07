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Кубок IBU. Гонка преследования. Логинов вновь победил, Абашев – 20-й, Липай – 52-й
08.01.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в итальянском Мартелло на Кубке IBU прошла мужская гонка преследования. Победу вновь одержал россиянин Александр Логинов.
Кубок IBU
4-й этап
Мартелло, Италия
Мужчины
Гонка преследования
1. Александр Логинов (Россия) – 37.13,8 (0+2+0+2)
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Сегодня в итальянском Мартелло на Кубке IBU прошла мужская гонка преследования.
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