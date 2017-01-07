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Женский масс-старт в Оберхофе: Коукалова первая, Скардино - 18-я

08.01.2017 17:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 янв — Sputnik. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова (Соукалова) выиграла гонку с массовым стартом на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает Sputnik.

Женский масс-старт в Оберхофе: Коукалова первая, Скардино - 18-я
© Sputnik Алексей Филиппов
Биатлон: немец Симон Шемпп выиграл масс-старт в Оберхофе

Очередной этап КМ завершился в воскресенье, 8 января, в Оберхофе (Германия) женским масс-стартом (12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами).

Первой финишную черту пересекла лидер общего зачета Габриэла Коукалова, показав время 37 минут 20,5 секунды (0 промахов). Второй пришла немка Лаура Дальмайер, проигравшая лидеру 31,5 секунды (1). Третье место у еще одной представительницы Чехии Евы Пускарчиковой — она уступила своей соотечественнице 45,4 секунды (0).

Беларусь в масс-старте представляла Надежда Скардино, расположившаяся на 18-м месте в итоговом протоколе. Ее отставание от Коукаловой составило 2 минуты 10,2 секунды (1).

Ранее в Оберхофе прошла мужская гонка, победу в которой праздновал немец Симон Шемпп.

Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Рупольдинге. Соревнования стартуют 11 января.     

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская биатлонистка была точна на трех огневых рубежах, на последнем она совершила промах; ее отставание на финише составило более двух минут.

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