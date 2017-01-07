Форвард солигорского «Шахтера» Натан Робинсон рассказал о первых впечатлениях от пребывания в Беларуси.

«Люди очень удивляются, что темнокожий парень играет в Беларуси в хоккей. У них просто взрывается мозг, ха-ха. Для Солигорска это экзотика. Я не сразу согласился переехать в Беларусь. У меня были сомнения насчет перехода в экстралигу, все же до этого я выступал в НХЛ и других сильных лигах. Но мне рассказали, что шесть первых команд чемпионата Беларуси ведут напряженную борьбу, и я решил согласиться. Я всегда интересовался историей, читал о советском периоде, поэтому мне было интересно пожить в стране с богатым прошлым. И я понял, что белорусская реальность совершенно другая в сравнении с теми странами, где мне приходилось бывать. В первый же день по пути на тренировку я увидел на городской площади большую статую Ленина и сказал себе: «Окей, парень, вот ты и в Беларуси!».

Друзья и родственники постоянно спрашивают, как мне живется в Беларуси. Я отвечаю, что это словно вернуться в 1970-е. Если бы Солигорск был более разнообразным, как Минск, можно было бы отвлечься, сходив в кино или на выставку. Но я возвращаюсь в квартиру и постоянно думаю о хоккее. По возможности прошу одноклубников подвезти меня в Минск – там присмотрел парочку заведений: Tapas Bar, Gambrinus, Bistro De Luxe. Я слышал, что где-то около Минского моря есть клуб, который звучит, как моя резиденция – Robinson Club. Обязательно надо туда заглянуть, покажу паспорт и, может быть, получу скидку.

Когда я только переехал в Солигорск, то жил в гостинице. Позже подыскал квартиру. Мне уже не 25 лет, чтобы жить в общежитии или отеле. Хотелось обустроить собственное место, к тому же я веду здоровый образ жизни – предпочитаю готовить самостоятельно, а не питаться ресторанной едой. Мне кажется, я крутой повар, когда готовлю для гостей. А мое собственное меню довольно обычное и сбалансированное: на завтрак съедаю 3−4 яйца и выпиваю смузи из шпината, банана и замороженных фруктов, на обед ем котлету или стейк и вечером выбираю легкий ужин», – сказал Робинсон.