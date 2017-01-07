Об этом сообщил сегодня спортивный директор Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Пирс О`Каллаган, который посетил Минск с инспекционным трехдневным визитом.

«Визит в Минск исторический. Так как эта инспекция дает старт подготовке к Евроиграм-2019. За три дня пребывания удалось посмотреть все спортивные комплексы, которые будут задействованы при проведении соревнований: гребной канал в Заславле, «Минск-Арена», Дворец спорта, стрелковый тир им. Тимошенко, «Чижовка-Арена». Могу со всей ответственностью заявить, что спортивные объекты Минска на 100% готовы принять II летние Европейские игры.

В ходе визита мне удалось побывать в нескольких отелях высокой категории. Эти объекты соответствуют всем требованиям по приему VIP-гостей, которых в 2019 году в Минске будет много. Понравилась и студенческая деревня, где есть все условия для проживания и отдыха участников соревнований», – отметил О`Каллаган.

Право проведения вторых Европейских игр в 2019 году Беларусь получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которое в октябре 2016-го состоялось в Минске.