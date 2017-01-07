Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб подаст жалобу в РФС на бывшего тренера команды Вадима Скрипченко.

– Вы говорили, что Скрипченко должен будет выплатить клубу три зарплаты до 9 января. Выплатил?

– Нет. Ничего не сдвинулось с места. Подаем на него в Палату по разрешению споров РФС. Он должен был выплатить, сам, видимо, он этого делать не хочет. Пусть теперь решает РФС.

– Речь идет именно о трех зарплатах?

– Ну конечно! Мы должны ему подарить эти деньги? Он нам говорил одно, а, оказывается, провел переговоры за нашей спиной и возглавил «Крылья». Мы же взрослые люди, все все понимают.

– А Гончаренко поздравили с назначением в ЦСКА?

– А чего его поздравлять? Это же работа тренера. Молодец, рад за него. Хорошо, что в него поверили в таком большом клубе, дай бог ему удачи, – сказал Иванов.

Скрипченко ушел с поста главного тренера «Урала» после резонансного поражения от «Терека» (1:4), после чего специалист возглавил «Крылья Советов».

Григорий Иванов: «Никогда в жизни не подам руки Скрипченко. Это равносильно предательству»