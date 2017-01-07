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Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Вильярреала» и другие матчи

08.01.2017 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 17-м туре примеры «Реал» дома разобрался с «Гранадой» (5:0), «Эйбар» уступил «Атлетико» (0:2), «Реал Сосьедад» проиграл «Севилье» (0:4), «Вильярреал» – с «Барселоной».

Чемпионат Испании

17-й тур

Эспаньол – Депортиво 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
6 января, 22.45, «Корнелья Эль Прат»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 59 Борхес, 1:1 – 63 Морено.
ЭспаньолРоберто, Санчес (Дуарте, 84), Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Хави Фуэго, Севилья (Кайседо, 75), Перес (Мелендо, 75), Хурадо, Пьятти, Морено.
ДепортивоТытонь, Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Наварро, Чолак, Борхес, Гильерме, Гама (Луизинью, 85), Андоне (Борха Валье, 90), Хоселу.
Предупреждения:
Хуанфран (17), Гильерме (24), Севилья (27).
Удаление:
Хуанфран (90).
Реал Мадрид – Гранада 5:0 (4:0, 1:0)
Дата проведения
7 января, 15.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 12 Иско, 2:0 – 20 Бензема, 3:0 – 27 Роналду, 4:0 – 31 Иско, 5:0 – 58 Каземиро.
Реал МадридНавас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело (Коэнтрау, 68), Модрич, Каземиро, Кроос (Хамес, 46), Иско (Асенсио, 51), Бензема, Роналду.
ГранадаОчоа, Тито, Рубен Везу, Ломбан, Силва, Табану (Понсе, 77), Бога (Буэно, 65), Агбо (Маркес, 60), Серджи Сампер, Перейра, Кравец.
Предупреждения:
Серджи Сампер (44), Агбо (57), Силва (70), Каземиро (71), Табану (72).
Эйбар – Атлетико 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
7 января, 18.15, «Мунисипаль де Ипуруа»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 54 Сауль, 0:2 – 74 Гризманн.
ЭйбарЙоэль, Капа, дос Сантос, Лежен, Луна, Рико, Дани Гарсия, Леон (Пенья, 76), Гонсалес (Нано, 82), Инуи (Бебе, 68), Энрик.
АтлетикоМойя, Врсалько (Хуанфран, 46), Савич, Годин, Филипе Луис, Хименес, Гризманн, Габи, Коке, Сауль, Торрес (Гамейро, 71).
Предупреждения:
Гонсалес (20), Врсалько (29), Коке (81), Бебе (89).
Лас-Пальмас – Спортинг Хихон 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
7 января, 20.30, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 55 Эль-Жар.
Лас-ПальмасВарас, Симон, Лемос, Бигас, Кастельяно, Меса, Эль-Жар (Домингес, 78), Гомес, Виера, Гарсия (Момо, 69), Боатенг (Ливая, 89).
Спортинг ХихонКуэльяр, Дуглас Перейра, Кастельяно, Бабен (Афиф, 65), Хорхе Мере, Канелья, Кармона (Рубен Санчес, 75), Хави Торрес, Альварес, Родригес, Чоп (Вигера, 60).
Предупреждения:
Хави Торрес (60), Момо (74), Домингес (84), Хорхе Мере (85), Кастельяно (88).
Реал Сосьедад – Севилья 0:4 (0:2, 0:2)
Дата проведения
7 января, 22.45, «Аноэта»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 25 Бен-Йеддер, 0:2 – 29 Бен-Йеддер, 0:3 – 73 Сарабия, 0:4 – 83 Бен-Йеддер.
Реал СосьедадРульи, Сальдуа, Гонсалес (Элустондо, 46), Мартинес, Берчиче, Прието, Ильярраменди, Гранеро (Каналес, 57), Вела (Хуанми, 57), Виллиан Жозе, Ойарсабаль.
СевильяРико, Меркадо, Пареха, Рами, Мариано, Васкес (Сарабия, 69), Нзонзи, Витоло (Краневиттер, 79), Эскудеро, Насри, Бен-Йеддер (Корреа, 90).
Предупреждения:
Васкес (10), Эскудеро (39), Виллиан Жозе (44), Берчиче (76), Витоло (79).
Атлетик – Алавес 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
8 января, 14.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика
АтлетикАррисабалага (Ирайсос, 36), Элустондо, Эчейта, Лапорт, Баленсиага, Микель Рико (Сан Хосе, 57), Беньят, Сусаета (Иньяки Уильямс, 57), Рауль Гарсия, Муниаин, Адурис.
АлавесОртола, Фемения, Лагуардиа, Феддаль, Гарсия Карнеро, Ману Гарсия, Маркос Льоренте, Токеро (Катаи, 74), Камараса (Торрес, 90), Ибаи Гомес (Мендес, 75), Дейверсон.
Предупреждения:
Микель Рико (45), Адурис (45), Лагуардиа (62), Феддаль (64), Дейверсон (89), Торрес (90).
Бетис – Леганес 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
8 января, 18.15, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 51 Рубен Кастро, 2:0 – 85 Пиччини.
БетисАдан, Рафа Наварро (Пиччини, 70), Бруно Гонсалес, Пеццелья, Рамирес, Дурмиси, Мартен, Петрос (Брашанац, 66), Себальос, Санабрия (Алегрия, 36), Рубен Кастро.
ЛеганесШампань, Диас (Пирес, 59), Бустинса, Мантовани, Инсуа, Марин, Лопес (Перес, 77), Тимор, Адамес (Рамос, 52), Мачис, Герреро.
Предупреждения:
Мантовани (14), Петрос (30), Адамес (37), Бруно Гонсалес (58), Лопес (60), Рамос (74), Бустинса (78), Пирес (82).
Сельта – Малага 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
8 января, 20.30, «Балайдос»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 7 Аспас, 2:0 – 60 Васс, 3:0 – 73 Фонтас, 3:1 – 86, автогол Васс.
СельтаБланко, Кабраль, Кастро, Мальо, Фонтас, Васс, Радоя (Гомес, 85), Диас, Бонгонда (Систо, 70), Аспас, Гвидетти (Диоп, 64).
МалагаКамени, Вильянуэва, Торрес (Льоренте, 12), Росалес, Форнальс (Аньор, 56), Хуан Карлос, Ресио, Камачо, Чори Кастро (Хони Родригес, 79), Сандро Рамирес, Сантос.
Предупреждения:
Форнальс (29), Ресио (49), Камачо (77), Гомес (85), Хуан Карлос (90).
Вильярреал – Барселона 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
8 января, 22.45, «Эль Мадригал»
превью матча текстовый онлайн статистика
ВильярреалАсенхо, Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Тригерос, Сориано, Дос Сантос, Сансоне, Пато.
Барселонатер Стеген, Суарес, Пике, Динь, Бускетс, Маскерано, Андре Гомеш, Серджи Роберто, Иньеста, Месси, Неймар.
Осасуна – Валенсия
Дата проведения
9 января, 22.45, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица примеры

Статистика примеры

 
 
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В 17-м туре примеры «Реал» дома разобрался с «Гранадой» (5:0), «Эйбар» уступил «Атлетико» (0:2), «Реал Сосьедад» проиграл «Севилье» (0:4), «Вильярреал» – с «Барселоной».

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