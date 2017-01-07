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Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Вильярреала» и другие матчи
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В 17-м туре примеры «Реал» дома разобрался с «Гранадой» (5:0), «Эйбар» уступил «Атлетико» (0:2), «Реал Сосьедад» проиграл «Севилье» (0:4), «Вильярреал» – с «Барселоной».
Чемпионат Испании
17-й тур
- Дата проведения
-
6 января, 22.45, «Корнелья Эль Прат»
- Голы:
-
0:1 –
59 Борхес,
1:1 –
63 Морено.
Эспаньол –
Роберто, Санчес (Дуарте, 84), Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Хави Фуэго, Севилья (Кайседо, 75), Перес (Мелендо, 75), Хурадо, Пьятти, Морено.
Депортиво –
Тытонь, Хуанфран, Альбентоса, Сидней, Наварро, Чолак, Борхес, Гильерме, Гама (Луизинью, 85), Андоне (Борха Валье, 90), Хоселу.
- Предупреждения:
-
Хуанфран
(17), Гильерме
(24), Севилья
(27).
- Удаление:
-
Хуанфран
(90).
- Дата проведения
-
7 января, 15.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
-
1:0 –
12 Иско,
2:0 –
20 Бензема,
3:0 –
27 Роналду,
4:0 –
31 Иско,
5:0 –
58 Каземиро.
Реал Мадрид –
Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марсело (Коэнтрау, 68), Модрич, Каземиро, Кроос (Хамес, 46), Иско (Асенсио, 51), Бензема, Роналду.
Гранада –
Очоа, Тито, Рубен Везу, Ломбан, Силва, Табану (Понсе, 77), Бога (Буэно, 65), Агбо (Маркес, 60), Серджи Сампер, Перейра, Кравец.
- Предупреждения:
-
Серджи Сампер
(44), Агбо
(57), Силва
(70), Каземиро
(71), Табану
(72).
- Дата проведения
-
7 января, 18.15, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Голы:
-
0:1 –
54 Сауль,
0:2 –
74 Гризманн.
Эйбар –
Йоэль, Капа, дос Сантос, Лежен, Луна, Рико, Дани Гарсия, Леон (Пенья, 76), Гонсалес (Нано, 82), Инуи (Бебе, 68), Энрик.
Атлетико –
Мойя, Врсалько (Хуанфран, 46), Савич, Годин, Филипе Луис, Хименес, Гризманн, Габи, Коке, Сауль, Торрес (Гамейро, 71).
- Предупреждения:
-
Гонсалес
(20), Врсалько
(29), Коке
(81), Бебе
(89).
- Дата проведения
-
7 января, 20.30, «де Гран Канария»
- Гол:
-
1:0 –
55 Эль-Жар.
Лас-Пальмас –
Варас, Симон, Лемос, Бигас, Кастельяно, Меса, Эль-Жар (Домингес, 78), Гомес, Виера, Гарсия (Момо, 69), Боатенг (Ливая, 89).
Спортинг Хихон –
Куэльяр, Дуглас Перейра, Кастельяно, Бабен (Афиф, 65), Хорхе Мере, Канелья, Кармона (Рубен Санчес, 75), Хави Торрес, Альварес, Родригес, Чоп (Вигера, 60).
- Предупреждения:
-
Хави Торрес
(60), Момо
(74), Домингес
(84), Хорхе Мере
(85), Кастельяно
(88).
- Дата проведения
-
7 января, 22.45, «Аноэта»
- Голы:
-
0:1 –
25 Бен-Йеддер,
0:2 –
29 Бен-Йеддер,
0:3 –
73 Сарабия,
0:4 –
83 Бен-Йеддер.
Реал Сосьедад –
Рульи, Сальдуа, Гонсалес (Элустондо, 46), Мартинес, Берчиче, Прието, Ильярраменди, Гранеро (Каналес, 57), Вела (Хуанми, 57), Виллиан Жозе, Ойарсабаль.
Севилья –
Рико, Меркадо, Пареха, Рами, Мариано, Васкес (Сарабия, 69), Нзонзи, Витоло (Краневиттер, 79), Эскудеро, Насри, Бен-Йеддер (Корреа, 90).
- Предупреждения:
-
Васкес
(10), Эскудеро
(39), Виллиан Жозе
(44), Берчиче
(76), Витоло
(79).
- Дата проведения
-
8 января, 14.00, «Сан Мамес»
Атлетик –
Аррисабалага (Ирайсос, 36), Элустондо, Эчейта, Лапорт, Баленсиага, Микель Рико (Сан Хосе, 57), Беньят, Сусаета (Иньяки Уильямс, 57), Рауль Гарсия, Муниаин, Адурис.
Алавес –
Ортола, Фемения, Лагуардиа, Феддаль, Гарсия Карнеро, Ману Гарсия, Маркос Льоренте, Токеро (Катаи, 74), Камараса (Торрес, 90), Ибаи Гомес (Мендес, 75), Дейверсон.
- Предупреждения:
-
Микель Рико
(45), Адурис
(45), Лагуардиа
(62), Феддаль
(64), Дейверсон
(89), Торрес
(90).
- Дата проведения
-
8 января, 18.15, «Бенито Вильямарин»
- Голы:
-
1:0 –
51 Рубен Кастро,
2:0 –
85 Пиччини.
Бетис –
Адан, Рафа Наварро (Пиччини, 70), Бруно Гонсалес, Пеццелья, Рамирес, Дурмиси, Мартен, Петрос (Брашанац, 66), Себальос, Санабрия (Алегрия, 36), Рубен Кастро.
Леганес –
Шампань, Диас (Пирес, 59), Бустинса, Мантовани, Инсуа, Марин, Лопес (Перес, 77), Тимор, Адамес (Рамос, 52), Мачис, Герреро.
- Предупреждения:
-
Мантовани
(14), Петрос
(30), Адамес
(37), Бруно Гонсалес
(58), Лопес
(60), Рамос
(74), Бустинса
(78), Пирес
(82).
- Дата проведения
-
8 января, 20.30, «Балайдос»
- Голы:
-
1:0 –
7 Аспас,
2:0 –
60 Васс,
3:0 –
73 Фонтас,
3:1 –
86, автогол Васс.
Сельта –
Бланко, Кабраль, Кастро, Мальо, Фонтас, Васс, Радоя (Гомес, 85), Диас, Бонгонда (Систо, 70), Аспас, Гвидетти (Диоп, 64).
Малага –
Камени, Вильянуэва, Торрес (Льоренте, 12), Росалес, Форнальс (Аньор, 56), Хуан Карлос, Ресио, Камачо, Чори Кастро (Хони Родригес, 79), Сандро Рамирес, Сантос.
- Предупреждения:
-
Форнальс
(29), Ресио
(49), Камачо
(77), Гомес
(85), Хуан Карлос
(90).
- Дата проведения
-
8 января, 22.45, «Эль Мадригал»
Вильярреал –
Асенхо, Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Руис, Сориано, Тригерос, Сориано, Дос Сантос, Сансоне, Пато.
Барселона –
тер Стеген, Суарес, Пике, Динь, Бускетс, Маскерано, Андре Гомеш, Серджи Роберто, Иньеста, Месси, Неймар.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица примеры
Статистика примеры
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В 17-м туре примеры «Реал» дома разобрался с «Гранадой» (5:0), «Эйбар» уступил «Атлетико» (0:2), «Реал Сосьедад» проиграл «Севилье» (0:4), «Вильярреал» – с «Барселоной».
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