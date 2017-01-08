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НБА. Регулярный чемпионат. «Бруклин» – «Филадельфия», «Торонто» примет «Хьюстон» и другие матчи

08.01.2017 16:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» дома встретится с «Филадельфией» Джоэла Эмбиида. Игра начнется в 20.00 по мск и будет показана по РФБ-ТВ.

Вторая команда Востока «Торонто» примет занимающий третье место на Западе «Хьюстон».

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Филадельфия 95:105 (27:24, 30:22, 16:32, 22:27)
Дата проведения
8 января, 20.00, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика
Бруклин
Лопес (26), Богданович (12 + 8 подборов), Уайтхэд (5 + 6 потерь), Букер (4), Харрис (0)  старт; Хэмилтон (16), Килпатрик (10 + 5 потерь), Динуидди (9), Холлис-Джефферсон (7), ЛеВерт (6).
Филадельфия
Эмбиид (20), Стаускас (15), Ковингтон (15 + 11 подборов + 5 перехватов), Ильясова (14 + 7 подборов), Макконнелл (4 + 8 подборов + 6 передач)  старт; Шарич (18), Ноэл (8), Хендерсон (7), Родригес (4).

 

Клипперс – Майами 98:86 (20:19, 32:20, 28:27, 18:20)
Дата проведения
8 января, 23.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Клипперс
Редик (25 + 7 подборов), Пол (19 + 18 передач), Фелтон (7 + 7 подборов), Джордан (7 + 18 подборов), Мба а Муте (6)  старт; Спейтс (19), Басс (12), Кроуфорд (2), Джонсон (1).
Майами
Драгич (24 + 5 потерь), Уайтсайд (15 + 13 подборов), Макгрудер (5), Эллингтон (4), Уильямс (2)  старт; Джонсон (12 + 7 подборов), Дж. Джонсон (12), Уэйтерс (8), Рид (4 + 10 подборов).

 

Милуоки – Вашингтон 101:107 (31:24, 26:25, 21:33, 23:25)
Дата проведения
8 января, 22.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Статистика
Милуоки
Паркер (28 + 8 подборов + 7 передач), Брогдон (22), Снелл (7), Телетович (5), Хенсон (2)  старт; Бизли (18), Монро (12 + 12 подборов), Терри (5), Деллаведова (2).
Вашингтон
Бил (26), М-ф Моррис (20 + 10 подборов), Уолл (16 + 7 передач + 5 потерь), Портер (13 + 7 подборов + 7 передач), Гортат (7 + 12 подборов)  старт; Убре (17), Макклеллан (8), Берк (0), Смит (0).

 

Торонто – Хьюстон 122:129 (37:27, 26:34, 36:34, 23:34)
Дата проведения
9 января, 02.00, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика
Торонто
ДеРозан (36 + 6 потерь), Кэрролл (26 + 8 подборов), Лаури (12 + 6 передач), Пауэлл (10), Валанчюнас (8)  старт; Джозеф (10), Росс (8), Паттерсон (8 + 7 подборов), Ногейра (4).
Хьюстон
Харден (40 + 10 подборов + 11 передач + 10 потерь), Ариза (17 + 7 подборов), Андерсон (9), Нене (8), Беверли (6 + 7 передач)  старт; Харрелл (28), Гордон (19), Брюэр (2), Деккер (0).

 

Мемфис – Юта 78:66 (4 четверть)
Дата проведения
9 января, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью
Мемфис
Марк Газоль (14), Конли (13 + 8 передач), Парсонс (9), Грин (8), Аллен (2).

 

Финикс – Кливленд 75:82 (3 четверть)
Дата проведения
9 января, 04.30, «US Airways Center»
Онлайн матча Превью

 

Сакраменто – Голден Стэйт 58:51 (2 четверть)
Дата проведения
9 января, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью
Голден Стэйт
Карри (13), Томпсон (12), Дюрэнт (12), Пачулия (4), Грин (2 + 6 передач).

 

Портленд – Детройт 56:53 (2 четверть)
Дата проведения
9 января, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью
Детройт
Драммонд (16), Джексон (11), Колдуэлл-Поуп (7), Луэр (0), М-с Моррис (0).

 

Лейкерс – Орландо 40:34 (2 четверть)
Дата проведения
9 января, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью
Лейкерс
Рэндл (11), Расселл (6), Денг (5), Мозгов (5), Янг (0).
Орландо
Ибака (9), Фурнье (7), Бийомбо (6), Пэйтон (4), Гордон (1).

 

 
 
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В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» дома встретится с «Филадельфией» Джоэла Эмбиида.

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