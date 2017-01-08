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НБА. Регулярный чемпионат. «Бруклин» – «Филадельфия», «Торонто» примет «Хьюстон» и другие матчи
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В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» дома встретится с «Филадельфией» Джоэла Эмбиида. Игра начнется в 20.00 по мск и будет показана по РФБ-ТВ.
Вторая команда Востока «Торонто» примет занимающий третье место на Западе «Хьюстон».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
8 января, 20.00, «Barclays Center»
- Бруклин
-
Лопес (26),
Богданович (12 + 8 подборов),
Уайтхэд (5 + 6 потерь),
Букер (4),
Харрис (0) старт;
Хэмилтон (16),
Килпатрик (10 + 5 потерь),
Динуидди (9),
Холлис-Джефферсон (7),
ЛеВерт (6).
- Филадельфия
-
Эмбиид (20),
Стаускас (15),
Ковингтон (15 + 11 подборов + 5 перехватов),
Ильясова (14 + 7 подборов),
Макконнелл (4 + 8 подборов + 6 передач) старт;
Шарич (18),
Ноэл (8),
Хендерсон (7),
Родригес (4).
- Дата проведения
-
8 января, 23.30, «Staples Center»
- Клипперс
-
Редик (25 + 7 подборов),
Пол (19 + 18 передач),
Фелтон (7 + 7 подборов),
Джордан (7 + 18 подборов),
Мба а Муте (6) старт;
Спейтс (19),
Басс (12),
Кроуфорд (2),
Джонсон (1).
- Майами
-
Драгич (24 + 5 потерь),
Уайтсайд (15 + 13 подборов),
Макгрудер (5),
Эллингтон (4),
Уильямс (2) старт;
Джонсон (12 + 7 подборов),
Дж. Джонсон (12),
Уэйтерс (8),
Рид (4 + 10 подборов).
- Дата проведения
-
8 января, 22.00, «Bradley Center»
- Милуоки
-
Паркер (28 + 8 подборов + 7 передач),
Брогдон (22),
Снелл (7),
Телетович (5),
Хенсон (2) старт;
Бизли (18),
Монро (12 + 12 подборов),
Терри (5),
Деллаведова (2).
- Вашингтон
-
Бил (26),
М-ф Моррис (20 + 10 подборов),
Уолл (16 + 7 передач + 5 потерь),
Портер (13 + 7 подборов + 7 передач),
Гортат (7 + 12 подборов) старт;
Убре (17),
Макклеллан (8),
Берк (0),
Смит (0).
- Дата проведения
-
9 января, 02.00, «Air Canada Centre»
- Торонто
-
ДеРозан (36 + 6 потерь),
Кэрролл (26 + 8 подборов),
Лаури (12 + 6 передач),
Пауэлл (10),
Валанчюнас (8) старт;
Джозеф (10),
Росс (8),
Паттерсон (8 + 7 подборов),
Ногейра (4).
- Хьюстон
-
Харден (40 + 10 подборов + 11 передач + 10 потерь),
Ариза (17 + 7 подборов),
Андерсон (9),
Нене (8),
Беверли (6 + 7 передач) старт;
Харрелл (28),
Гордон (19),
Брюэр (2),
Деккер (0).
- Дата проведения
-
9 января, 05.30, «Staples Center»
- Лейкерс
-
Рэндл (11),
Расселл (6),
Денг (5),
Мозгов (5),
Янг (0).
- Орландо
-
Ибака (9),
Фурнье (7),
Бийомбо (6),
Пэйтон (4),
Гордон (1).
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В воскресенье, 8 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Бруклин» дома встретится с «Филадельфией» Джоэла Эмбиида.
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