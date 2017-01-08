МИНСК, 8 янв —Sputnik. Бывший глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Патрик Хикки, который несколько месяцев провел в бразильской тюрьме, благодарен белорусскому президенту за поддержку, об этом заявил в эфире программы "Главный эфир" Белтелерадиокомпании директор Европейских олимпийских комитетов Пирс О'Каллаган.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь уверена в невиновности главы ЕОК Патрика Хикки

Бразильская полиция 17 августа задержала 71-летнего Хикки в отеле в пригороде Рио-де-Жанейро по подозрению в незаконной продаже билетов на спортивные мероприятия на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, недавно он был отпущен из тюрьмы.

"Хикки получил большую поддержку от белорусского президента и белорусских болельщиков. Он просил передать благодарность вашему президенту за оказанную поддержку", — заявил Пирс О'Каллаган.

Высокопоставленный спортивный функционер находится в Минске в составе группы экспертов ЕОК, которая проводит инспекцию белорусской спортивной инфраструктуры. В 2019 году Беларусь примет Европейские Олимпийские игры. Кроме этого, Пирс О'Каллаган присутствует на матчах Рождественского хоккейного турнира.

Он высоко оценил уровень готовности белорусских спортивных объектов к играм 2019 года.

"Спортивная инфраструктура практически готова к играм", — сказал он.

Он сообщил, что в программу будет включено от 14 до 17 видов спорта, эксперты еще обсуждают этот вопрос.

О'Каллаган также отметил, что в Минске в 2019 году пройдут отборочные матчи по некоторым видам спорта на ближайшую Олимпиаду.

В Минск на Европейские олимпийские игры прибудут около 4 тысяч атлетов, а картинку из белорусской столицы будут получать более 150 стран мира, сказал он.