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"Цмоки" крупно проиграли ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
08.01.2017 19:32 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 8 января. Четвертое поражение подряд потерпел минский баскетбольный клуб "Цмоки" в Единой лиге ВТБ.
8 января белорусская команда проиграла на своей площадке лидеру турнира, действующему победителю Евролиги московскому ЦСКА — 63:100 (6:23, 19:21, 19:26, 19:30).
Очки у хозяев набирали Дрю Джойс (16), Джордже Гагич (15), Джастин Грэй (8), Александр Кудрявцев (7), Алексей Лашкевич, Никита Мещеряков, Павел Ульянко (по 4), Евгений Белянков (3) и Александр Семенюк (2).
После 11 матчей "Цмоки" с тремя победами и восемью поражениями занимают 10-е место среди 13 команд. Следующий матч они проведут 15 января в Нижнем Новгороде против одноименного клуба (занимает 11-е место; 2 победы, 8 поражений).
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 8 января. Четвертое поражение подряд потерпел минский баскетбольный клуб "Цмоки" в Единой лиге ВТБ. 8 января белорусская команда проиграла на своей площадке...
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