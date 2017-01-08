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Юниорская сборная Беларуси по футболу с ничьей стартовала на мемориале Гранаткина

08.01.2017 19:29 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 8 января. В российском Санкт-Петербурге 8 января стартовал 29-й международный футбольный турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. В соревнованиях участвуют шестнадцать юниорских (U-19) сборных, разбитых на четыре группы.

В дебютном для себя матче турнира юниорская сборная Беларуси под руководством Романа Киренкина сыграла вничью 2:2 с командой Латвии. У белорусов отличились Андрей Альшаник из БАТЭ и Владимир Старостин из солигорского "Шахтера".

В соперниках у белорусов по группе В помимо Латвии команды Индии и России.

10 января белорусская сборная сыграет с Индией, 12 января — с Россией. Соперничество за главный приз турнира продолжат две лучшие команды группы.
Алесь Левчук, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 января. В российском Санкт-Петербурге 8 января стартовал 29-й международный футбольный турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. В...

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