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Скардино заняла 18-е место в гонке с массовым стартом на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

08.01.2017 17:42 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 8 января. Белорусская биатлонистка Надежда Скардино заняла 18-е место среди 30 участниц гонки с массовым стартом, которая прошла 8 января, в заключительный день четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Дистанцию 12,5 км спортсменка преодолела за 39 минут 30,7 секунды с одним штрафным кругом (0+0+0+1).

В тройке лучших — чешка Габриэла Коукалова (37.20,5; без промахов), немка Лаура Дальмайер (+31,5; 0+0+1+0) и еще одна представительница Чехии Ева Пушкарчикова (+45,4; без промахов).

В общем зачете Кубка мира лидируют Коукалова (479 очков), Дальмайер (464) и финка Кайса Мякяряйнен (448). Скардино на 25-м месте (165), Ирина Кривко — на 31-м (114), Дарья Юркевич — на 48-м (48), Дарья Домрачева — на 73-м (11), Надежда Писарева — на 81-м (2).

Пятый этап КМ пройдет 11—15 января в немецком Рупольдинге.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 января. Белорусская биатлонистка Надежда Скардино заняла 18-е место среди 30 участниц гонки с массовым стартом, которая прошла 8 января, в заключительный день...

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