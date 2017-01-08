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ФИФА объявит о расширении ЧМ до 48 сборных во вторник

09.01.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во вторник ФИФА объявит о расширении чемпионата мира с 32 до 48 сборных начиная с 2026 года.

Формат чемпионата определится в марте, но ожидается, что в финальном турнире будет 16 групп по 3 сборных. Две лучшие из каждой группы выходят в плей-офф.

Предполагается, что от Европы на ЧМ будет участвовать 16 сборных, квота Африки составит 9,5, Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – один участник.

 

 
 
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Во вторник ФИФА объявит о расширении чемпионата мира с 32 до 48 сборных начиная с 2026 года.

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