Во вторник ФИФА объявит о расширении чемпионата мира с 32 до 48 сборных начиная с 2026 года.

Формат чемпионата определится в марте, но ожидается, что в финальном турнире будет 16 групп по 3 сборных. Две лучшие из каждой группы выходят в плей-офф.

Предполагается, что от Европы на ЧМ будет участвовать 16 сборных, квота Африки составит 9,5, Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – один участник.