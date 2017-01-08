МИНСК, 9 янв — Sputnik. Организаторы ралли-рейда "Дакар" были вынуждены были сократить маршрут седьмого этапа гонки в связи с сильными ливнями, прошедшими по территории, по которой пролегает маршрут ралли.

Ранее был отменен шестой этап гонки, который должен был пройти между боливийским городом Оруро и столицей, Ла-Пасом. Он составлял 786 километров. Седьмой был проложен между городами Лас Пас и Уюни и рассчитан на 622 километра, включая 322-километровый спецучасток.

В итоге организаторы приняли решение частично совместить маршруты шестого и седьмого этапов, пилоты в ходе седьмого этапа преодолеют 161-километровый спецучасток вместо 322.

"Дакар-2017" проходит по территориям Парагвая, Боливии и Аргентины. Грузовики белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто", в общем зачете занимают 11, 17 и 20 позиции.