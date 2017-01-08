Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко рассказал о способах заработка в 90-е годы.

«Работа на стройрынке? Жизнь может заставить сделать то, о чем ты совершенно не думаешь. В начале 1990-х футбол не приносил мне больших денег. И чтобы хоть что-то заработать и содержать семью, я уехал играть в Якутск.

После развала Союза было непонятно что. Помню, как в отпуске оставляли дочку у бабушки и вместе с женой несколько раз ездили в Польшу продавать сигареты, какую-то другую мелочевку. Время было непростое, нужно было как-то выкручиваться», – вспомнил Криушенко.

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