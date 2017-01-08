﻿ Натан Робинсон: «Натурализация? Если эта система продолжит работать, может быть, и я сыграю за вашу сборную? Ха-ха, я готов». 21.by
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Натан Робинсон: «Натурализация? Если эта система продолжит работать, может быть, и я сыграю за вашу сборную? Ха-ха, я готов»

09.01.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Шахтера» Натан Робинсон поделился мнением о том, может ли он принять белорусское гражданство.

– Натурализация? Если эта система продолжит работать, может быть, и я сыграю за вашу сборную? Ха-ха, я готов. А если серьезно, то я не против такого усиления команды.

В Германии американские хоккеисты тоже получают немецкие паспорта. Если ваш президент любит хоккей и все мечтают, чтобы страна играла на топ-уровне, то приглашение сильных иностранцев — один из вариантов.

А еще это реальный шанс для канадских спортсменов сыграть на главных хоккейных турнирах. Потому что не каждый канадец получает возможность пробиться в нашу национальную сборную, где играют такие парни, как Сидни Кросби. Среди моих предков были ямайцы, так что остается выступать за сборную Ямайки, – сообщил Робинсон.

 
 
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Нападающий «Шахтера» Натан Робинсон поделился мнением о том, может ли он принять белорусское гражданство.

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