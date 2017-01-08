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Игорь Криушенко: «Гончаренко – человек, который всегда хотел все знать. Он всегда задавал вопрос «почему»
09.01.2017 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко поделился мнением о своих коллегах Викторе Гончаренко и Леониде Слуцком.
– Многие ломают голову, как хорошим тренером стал Гончаренко.
– Я Витю по БАТЭ хорошо помню. Гончаренко – человек, который всегда хотел все знать. Он всегда задавал вопрос «почему». Его любознательность, стремление постоянно учиться, общаться с известными специалистами пошло ему на пользу.
Как он познакомился со Слуцким? В этом помог Жевнов, тогдашний вратарь «Москвы». А уже потом мы с Витей ездили на стажировку на сборы «Москвы» в ОАЭ.
Я тоже иногда созваниваюсь с Леонидом Викторовичем. Поздравил его недавно с Новым годом. Слуцкий рассказал о своих планах, и они, если честно, поражают, но говорить об этом не буду. Все-таки это личная информация, – сказал Криушенко.
Ранее сообщалось, что Слуцкий может возглавить голландский «Витесс» или войти в научно-аналитическую группу «Челси».
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Игорь Криушенко: «Гончаренко – человек, который всегда хотел все знать. Он всегда задавал вопрос «почему»
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко поделился мнением о своих коллегах Викторе Гончаренко и Леониде Слуцком.
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