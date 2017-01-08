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Игорь Криушенко: «Гончаренко – человек, который всегда хотел все знать. Он всегда задавал вопрос «почему»

09.01.2017 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко поделился мнением о своих коллегах Викторе Гончаренко и Леониде Слуцком.

– Многие ломают голову, как хорошим тренером стал Гончаренко.

– Я Витю по БАТЭ хорошо помню. Гончаренко – человек, который всегда хотел все знать. Он всегда задавал вопрос «почему». Его любознательность, стремление постоянно учиться, общаться с известными специалистами пошло ему на пользу.

Как он познакомился со Слуцким? В этом помог Жевнов, тогдашний вратарь «Москвы». А уже потом мы с Витей ездили на стажировку на сборы «Москвы» в ОАЭ.

Я тоже иногда созваниваюсь с Леонидом Викторовичем. Поздравил его недавно с Новым годом. Слуцкий рассказал о своих планах, и они, если честно, поражают, но говорить об этом не буду. Все-таки это личная информация, – сказал Криушенко.

Ранее сообщалось, что Слуцкий может возглавить голландский «Витесс» или войти в научно-аналитическую группу «Челси».

 
 
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко поделился мнением о своих коллегах Викторе Гончаренко и Леониде Слуцком.

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