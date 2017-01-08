﻿ Михаил Грабовский: «Я бы хотел, чтобы в КХЛ играла «Юность». Но если пригласят в «Динамо», то почему нет? Все возможно». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Михаил Грабовский: «Я бы хотел, чтобы в КХЛ играла «Юность». Но если пригласят в «Динамо», то почему нет? Все возможно»

09.01.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский нападающий «Айлендерс» Михали Грабовский поделился мнением о «Юности».

- С «Юностью» ты даже успел несколько раз потренироваться. Это чтобы освежить, скажем так, мышечную память?

– Пожалуй. Стал понемногу нагружать себя, наверное, это больше для укрепления морального духа, поскольку с февраля фактически не катался с командой. Поначалу сложно было адаптироваться. Командная тренировка — это другие чувства, другая реакция. К сожалению, «Нью-Йорк Айлендерс» мне такой возможности предоставить не может, так как сезон загружен плотно. Хорошо, что у меня есть «Юность» и Михаил Михайлович Захаров, которые всегда рады меня видеть.

- Какой ты нашел свою первую команду?

– «Юность» как «Юность», приходится работать с теми деньгами, какие есть. Это не минское «Динамо», которое может себе позволить большой бюджет, тем не менее команда неплохая. Порадовал мой друг Костя Захаров, есть другие интересные ребята.

- У белорусского хоккея есть будущее?

– Надо верить в хорошее. В то, что есть светлое будущее и у белорусского хоккея, и у меня.

- Наша сборная не попала на Олимпиаду, вы с Лешей Калюжным не смогли принять участие в квалификационном турнире. Похоже, полноценную замену не нашли, а второго Грабовского в стране и близко пока не видно…

– Вот мальчишки учатся, набираются опыта. У меня такой возможности в их возрасте не было. А у тех, кто постарше, уже есть реальная и вполне осуществимая мечта — попасть в НХЛ или КХЛ.

- Если когда-нибудь тебе доведется вернуться в Континентальную лигу, пойдешь в минское «Динамо»?

– Сложный вопрос. Я бы хотел, чтобы в КХЛ играла «Юность». Но если пригласят в «Динамо», то почему нет? Все возможно, – сказал Грабовский.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский нападающий «Айлендерс» Михали Грабовский поделился мнением о «Юности».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Игорь Криушенко: «Гончаренко – человек, который всегда хотел все знать. Он всегда задавал вопрос «почему»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика