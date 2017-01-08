Белорусский нападающий «Айлендерс» Михали Грабовский поделился мнением о «Юности».

- С «Юностью» ты даже успел несколько раз потренироваться. Это чтобы освежить, скажем так, мышечную память?

– Пожалуй. Стал понемногу нагружать себя, наверное, это больше для укрепления морального духа, поскольку с февраля фактически не катался с командой. Поначалу сложно было адаптироваться. Командная тренировка — это другие чувства, другая реакция. К сожалению, «Нью-Йорк Айлендерс» мне такой возможности предоставить не может, так как сезон загружен плотно. Хорошо, что у меня есть «Юность» и Михаил Михайлович Захаров, которые всегда рады меня видеть.

- Какой ты нашел свою первую команду?

– «Юность» как «Юность», приходится работать с теми деньгами, какие есть. Это не минское «Динамо», которое может себе позволить большой бюджет, тем не менее команда неплохая. Порадовал мой друг Костя Захаров, есть другие интересные ребята.

- У белорусского хоккея есть будущее?

– Надо верить в хорошее. В то, что есть светлое будущее и у белорусского хоккея, и у меня.

- Наша сборная не попала на Олимпиаду, вы с Лешей Калюжным не смогли принять участие в квалификационном турнире. Похоже, полноценную замену не нашли, а второго Грабовского в стране и близко пока не видно…

– Вот мальчишки учатся, набираются опыта. У меня такой возможности в их возрасте не было. А у тех, кто постарше, уже есть реальная и вполне осуществимая мечта — попасть в НХЛ или КХЛ.

- Если когда-нибудь тебе доведется вернуться в Континентальную лигу, пойдешь в минское «Динамо»?

– Сложный вопрос. Я бы хотел, чтобы в КХЛ играла «Юность». Но если пригласят в «Динамо», то почему нет? Все возможно, – сказал Грабовский.