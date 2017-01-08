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Рейтинг WTA. Плишкова вернулась в Топ-5, Азаренко – 14-я, Саснович – 116-я, Соболенко – 146-я
09.01.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
По итогам прошедшей недели чемпионка Брисбена Каролина Плишкова вернулась в Топ-5, а финалистка Ализе Корне – в Топ-40.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 9 января 2017
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По итогам прошедшей недели чемпионка Брисбена Каролина Плишкова вернулась в Топ-5, а финалистка Ализе Корне – в Топ-40.
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