﻿ Рейтинг WTA. Плишкова вернулась в Топ-5, Азаренко – 14-я, Саснович – 116-я, Соболенко – 146-я. 21.by
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Рейтинг WTA. Плишкова вернулась в Топ-5, Азаренко – 14-я, Саснович – 116-я, Соболенко – 146-я

09.01.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам прошедшей недели чемпионка Брисбена Каролина Плишкова вернулась в Топ-5, а финалистка Ализе Корне – в Топ-40.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 9 января 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Анжелик Кербер (Германия) 8875
2 (2) Серена Уильямс (США) 7080
3 (3) Агнешка Радванска (Польша) 5420
4 (4) Симона Халеп (Румыния) 5257
5 (6) Каролина Плишкова (Чехия) 4970
6 (5) Доминика Цибулкова (Словакия) 4875
7 (7) Гарбинье Мугуруса (Испания) 4420
8 (8) Мэдисон Киз (США) 4137
9 (9) Светлана Кузнецова (Россия) 4115
10 (10) Йоханна Конта (Великобритания) 3690
14 (13) Виктория Азаренко (Беларусь) 2591
26 (26) Дарья Касаткина (Россия) 1655
27 (27) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1575
31 (41) Ализе Корне (Франция) 1492
33 (30) Екатерина Макарова (Россия) 1476
36 (47) Ана Конюх (Хорватия) 1351
37 (52) Катерина Синякова (Чехия) 1343
46 (61) Лорин Дэвис (США) 1226
116 (122) Александра Саснович (Беларусь) 501
146 (147) Арина Соболенко (Беларусь) 394

 

 
 
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По итогам прошедшей недели чемпионка Брисбена Каролина Плишкова вернулась в Топ-5, а финалистка Ализе Корне – в Топ-40.

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