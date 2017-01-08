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Вадим Скрипченко: «Жалоба «Урала»? Без комментариев. Отвечать на вопросы об этом не буду»

09.01.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал жалобу «Урала» в свой адрес.

- Какую задачу перед командой вы ставите на оставшуюся часть чемпионата? Почувствовали, что можете добиться чего-то большего, нежели просто обезопасить «Крылья» от вылета и зоны стыков?

– Сегодня мы так далеко вперед не заглядываем. Остается 13 игр. Естественно, мы улучшили свое турнирное положение. Оно нам позволяет находиться в хорошем эмоциональном состоянии и с оптимизмом смотреть в будущее. Но, естественно, вся борьба – во второй части чемпионата. Свободно с нашим 15-ю очками ситуация чувствовать себя не позволяет. Поэтому задача – сохранить команду в премьер-лиге.

- У Корниленко сейчас пять голов, столько же у Молло. Не считаете, что Корниленко должен забивать больше?

– Сергей – часть командного механизма. Я вижу потенциал у всей команды, не только в Корниленко.

- Многие клубы сейчас в режиме экономии, рассчитывают, в основном, на свои резервы, нежели на покупки. «Крылья» – тоже?

– Безусловно, мы обращаем внимание на перспективных ребят из «молодежки». Хотим давать им шанс. А участие в тренировках главной команды – это главное для них. Парни прогрессируют, чувствуя доверие.

- И все же… В «Анжи» введен режим экономии, в «Томи» все плохо. Можно сказать, что у вас в «Крыльях» стабильность?

– По крайней мере, на сегодняшний день у нас все хорошо, потрясений не происходит. Это главное. Мы хорошо встретили новый год и во всеоружии подходим к сборам. Рассчитываем на всех игроков, кто был в осенней части чемпионата, кроме, естественно, Цаллагова. Если интерес к конкретным игрокам у кого-то появится во время сборов, будем рассматривать предложения. Пока говорить о том, что по кому-то есть конкретика, не приходится.

- Президент «Урала» Григорий Иванов заявил в СМИ, что подает жалобу на вас в палату РФС по разрешению споров.

– Без комментариев. Отвечать на вопросы об этом не буду, – сказал Скрипченко.

 
 
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Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко прокомментировал жалобу «Урала» в свой адрес.

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