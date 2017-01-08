Как стало известно Tribuna.com, БАТЭ может расстаться с голкипером Артемом Сороко.

Отметим, Сороко провел в клубе с 2014 года 17 матчей, пропустил 10 мячей. Подробную статистику смотрите здесь.

Ранее, руководитель БАТЭ Анатолий Капский не исключал возможности того, что вратарь покинет команду.