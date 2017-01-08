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БАТЭ может расстаться с Сороко
09.01.2017 11:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, БАТЭ может расстаться с голкипером Артемом Сороко.
Отметим, Сороко провел в клубе с 2014 года 17 матчей, пропустил 10 мячей. Подробную статистику смотрите
Ранее, руководитель БАТЭ Анатолий Капский
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Как стало известно Tribuna.com, БАТЭ может расстаться с голкипером Артемом Сороко.
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