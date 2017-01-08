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Кристина Козел: «Я еще недостаточно реализовалась в этой жизни, чтобы посвящать себя ребенку»

09.01.2017 11:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская телеведущая Кристина Козел объяснила, почему у нее до сих пор нет детей.

— Почему у вас нет детей?

— Есть позиция, которую я всецело разделяю. Звучит примерно так: дети ограничивают мою личную свободу, я еще недостаточно реализовалась в этой жизни, чтобы посвящать себя ребенку. При этом дети не кажутся мне помехой или каким-то злом. Просто пока я считаю, что не обладаю внутренней ответственностью и решимостью разделить свою свободу с ребенком.

Я видела, как это происходит у моего старшего брата и моей старшей сестры. Отцы всё равно остаются более-менее свободными. Здорово, вернувшись вечером с работы или на выходных, понянчить ребеночка. Понимаю, могут возникнуть претензии со стороны мужчин: «Да я ночью вставал и бутылочку ему грел!» Да, вставал и грел, да, не выспавшимся шел на работу, но вырывался из семейного быта и перезагружался психологически.

Мать же не может позволить себе такую перезагрузку. Ее бурная жизнь в какой-то момент замолкает. Я — трижды крестная мама детей своей одногруппницы. Мне понятна ее родительская любовь. Понятен восторг от детей. Но подруга честна со мной и признается, что их воспитание на первых порах — бесконечный «день сурка». Свободного времени нет.

Понимаете, просто кто-то готов пожертвовать этим временем, сознавая, что надо подождать год-два-три, и потом свобода вернется. А кто-то, как я (надо подобрать литературное слово)… боится. Я не чувствую готовности взять и потерять свою нынешнюю свободу. Возможно, это всего лишь иллюзорная штука. Но она мне нравится.

Благо мой материнский инстинкт спит. Благо — потому как во мне пока не возникает внутреннего конфликта. И я могу честно сказать, что за 33 года еще ни разу не случилось, чтобы этот инстинкт проснулся, словно отдыхающий после новогодней ночи, и стал качать права: «Кристина! Алло! Ты меня слышишь?» У него летаргический сон.

Такая ситуация из разряда «сытый голодного не поймет». Если у человека есть ребенок, он, безусловно, говорит: «Как же я жил без своего малыша!» Ну… Это же естественно. Кто же скажет, что без ребенка было лучше. Зачем врать себе? Нормально говорить, что с переменами живется лучше. Но мне таких перемен пока не хочется, – сказала Козел.

 
 
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Белорусская телеведущая Кристина Козел объяснила, почему у нее до сих пор нет детей.

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