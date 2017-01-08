МИНСК, 9 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присуждении специальных премий деятелям культуры и искусства, а также спортсменам и журналистам, внесшим значительный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Опальный Хикки поблагодарил Лукашенко за поддержку

Премия "За духовное возрождение"

Лауреатом премии "За духовное возрождение" по итогам 2016 года стала Федерация профсоюзов Беларуси. Общественное объединение отмечено за большое количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан, в том числе детей, учащейся и рабочей молодежи, экономически активного населения, ветеранов войны и труда. Одним из таких мероприятий стала масштабная реконструкция Кургана Славы, подчеркнули в пресс-службе президента.

За помощь людям в трудной жизненной ситуации, а также лицам, страдающим от наркомании и алкоголизма, премии удостоен настоятель Свято-Елисеевского Лавришевского мужского монастыря Новогрудской епархии игумен Евсевий (Константин Тюхлов).

За работу по реабилитации детей-инвалидов в возрасте от 3 до 18 лет и создание безбарьерной среды награжден коллектив государственного учреждения "Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов".

За активное развитие и популяризацию волонтерского движения среди студенческой молодежи, которая ежегодно проводит более 800 благотворительных акций, отмечен коллектив учреждения образования "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка".

Спецпремии — деятелям культуры и искусства

По итогам 2016 года присуждены 10 специальных премий президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

За плодотворное сотрудничество с соотечественниками за рубежом и профессиональное освещение вопросов межкультурного диалога в Беларуси премия присуждена журналистам газеты "Голас Радзімы" Ивану Ждановичу и Екатерине Медведской.

За проект "Суверенная Беларусь: эпоха достижений", который через архивные и современные фотографии показывает, как изменилась страна за 20 лет, отмечен коллектив "Белорусского телеграфного агентства".

За создание серии имиджевых видеороликов "Мы зрабілі гэта разам" отмечен авторский коллектив Белтелерадиокомпании.

За художественное оформление многотомного факсимильного издания "Кніжная спадчына Францыска Скарыны" награжден художник, член общественного объединения "Белорусский союз художников" Константин Ващенко.

Специальная премия присуждена коллективу государственного историко-культурного учреждения "Музей-усадьба М. К. Огинского" за создание и реализацию проекта "Вяртанне Паўночных Афін".

Спецпремией также отмечены коллективы "Детской музыкальной школы искусств № 10 имени Е. А. Глебова г. Минска", Национального академического театра имени Янки Купалы, молодечненского "Дворца культуры", "Гомельского госцирка", а также руководитель заслуженного любительского коллектива студии декоративно-прикладного искусства "Белорусский сувенир" государственного учреждения дополнительного образования "Центр творчества детей и молодежи Солигорского района" Раиса Раманена.

Премия "Белорусский спортивный Олимп"

Специальной премией президента "Беларускi спартыўны Алiмп" отмечены по итогам 2016 года три лауреата, которые внесли наиболее значительный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Беларуси.

Одним из лауреатов стал редактор отдела игровых видов спорта газеты "Спортивная панорама" и колумнист Sputnik Руслан Васильев , посвятивший спортивной журналистике более 20 лет.

Спецпремиями отмечены также спортсмен-инструктор национальной команды по легкой атлетике Эльвира Герман и тренер-преподаватель по баскетболу Гродненского государственного училища олимпийского резерва Александр Шимковяк, который к тому же является главным тренером молодежных сборных команд Республики Беларусь по баскетболу, а также воспитал плеяду спортсменов высокого класса.