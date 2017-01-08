﻿ Премия "Белорусский спортивный Олимп" за 2016 год присуждена журналисту "Спортивной панорамы" Васильеву, легкоатлетке Герман и баскетбольному тренеру Шимковяку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Премия "Белорусский спортивный Олимп" за 2016 год присуждена журналисту "Спортивной панорамы" Васильеву, легкоатлетке Герман и баскетбольному тренеру Шимковяку

09.01.2017 11:42 — Новости Спорта | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 9 января. Редактор отдела игровых видов спорта газеты "Спортивная панорама" Руслан Васильев, член национальной команды по легкой атлетике Эльвира Герман и преподаватель Гродненского государственного училища олимпийского резерва, главный тренер молодежных сборных страны Александр Шимковяк стали лауреатами специальной премии президента "Белорусский спортивный Олимп" за 2016 год.

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщила 9 января пресс-служба президента.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 9 января. Редактор отдела игровых видов спорта газеты "Спортивная панорама" Руслан Васильев, член национальной команды по легкой атлетике Эльвира...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Колумнист Sputnik стал лауреатом президентской спецпремии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика