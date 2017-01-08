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Премия "Белорусский спортивный Олимп" за 2016 год присуждена журналисту "Спортивной панорамы" Васильеву, легкоатлетке Герман и баскетбольному тренеру Шимковяку
09.01.2017 11:42 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 9 января. Редактор отдела игровых видов спорта газеты "Спортивная панорама" Руслан Васильев, член национальной команды по легкой атлетике Эльвира Герман и преподаватель Гродненского государственного училища олимпийского резерва, главный тренер молодежных сборных страны Александр Шимковяк стали лауреатами специальной премии президента "Белорусский спортивный Олимп" за 2016 год.
Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщила 9 января пресс-служба президента.
БелаПАН.
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Премия "Белорусский спортивный Олимп" за 2016 год присуждена журналисту "Спортивной панорамы" Васильеву, легкоатлетке Герман и баскетбольному тренеру Шимковяку
Минск, 9 января. Редактор отдела игровых видов спорта газеты "Спортивная панорама" Руслан Васильев, член национальной команды по легкой атлетике Эльвира...
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