Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Игорь Криушенко поделился мнением о экс-игроке команды Вячеславе Глебе.

- Кто из футболистов был и очень умен, и нестандартен на футбольном поле?

– Игорь Чумаченко времен БАТЭ. По жизни он тише воды, ниже травы, а мог выйти на поле и сотворить настоящий шедевр со штрафного, придумать классную передачу. «Вжик» (Евгений Лошанков – Tribuna.com) тоже мог отдать великолепный пас, хорошо пробить. Ну и, конечно, молодой Саша Глеб. Он способен был на поле нарисовать такую картину, что просто загляденье. Все от него удара ждут, а он защитника «посадит» и покатит передачу.

Слава Глеб тоже на замахах очень неплохо играет. Да и высказывания у него очень неординарные. Он неглупый человек. Я ведь работал с ним, общался и знаю, о чем говорю. Слава может просто напустить тумана, показаться кому-то недалеким, но, поверьте, это все обманчиво.

- Отсутствие высшего образования у футболиста для вас что-то значит?

– Ничего. Просто объясняю ему, что жизнь футболиста не такая длинная, как может показаться. И важно не только хорошо играть в поле, но и получить образование, которое для тебя станет в жизни какой-то опорой.

Но когда в твоей команде есть начитанные и образованные футболисты, тебе с ними легче общаться, до них проще достучаться. Мне очень приятно видеть ребят, которые не только в карты играют, но и книги читают. Далеко за примером ходить не надо, возьмем мою команду. Знаю, что Валера Каршакевич и Вадим Демидович любят историческую литературу.

Макс Скавыш, переехавший играть в Израиль, тоже читает. У меня есть ощущение, что некоторые футболисты читают постоянно. Бывает, даже скажу им, чтобы дали отдохнуть глазам от книги, а они все равно каждую свободную минуту проводят за чтением, – сказал Криушенко.

«Люди в слове «еще» делают четыре ошибки, а на поле творят чудеса». Игорь Криушенко – про интеллект в футболе