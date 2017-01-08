Исполняющий обязанности заместителя генерального директора минского «Динамо» Павел Бурба прокомментировал решение расстаться с Давидом Улльстремом.

«Мы благодарны Давиду и не имеем к нему никаких претензий. Он полностью выполнил свои обязательства по отношению к минскому «Динамо».

К сожалению, травмы, которые преследовали его в этом сезоне, не позволили Давиду проявить себя в составе нашей команды. В сложившейся ситуации мы не видим смысла форсировать его восстановление и возвращение в строй. Клуб желает Давиду скорейшего выздоровления и успешного продолжения карьеры», – сказал Бурба.