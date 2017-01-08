|
Павел Бурба: «Улльстрем полностью выполнил свои обязательства по отношению к минскому «Динамо»
09.01.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Исполняющий обязанности заместителя генерального директора минского «Динамо» Павел Бурба прокомментировал решение расстаться с Давидом Улльстремом.
«Мы благодарны Давиду и не имеем к нему никаких претензий. Он полностью выполнил свои обязательства по отношению к минскому «Динамо».
К сожалению, травмы, которые преследовали его в этом сезоне, не позволили Давиду проявить себя в составе нашей команды. В сложившейся ситуации мы не видим смысла форсировать его восстановление и возвращение в строй. Клуб желает Давиду скорейшего выздоровления и успешного продолжения карьеры», – сказал Бурба.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполняющий обязанности заместителя генерального директора минского «Динамо» Павел Бурба прокомментировал решение расстаться с Давидом Улльстремом.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии