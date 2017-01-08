﻿﻿ Павел Бурба: «Улльстрем полностью выполнил свои обязательства по отношению к минскому «Динамо». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Павел Бурба: «Улльстрем полностью выполнил свои обязательства по отношению к минскому «Динамо»

09.01.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора минского «Динамо» Павел Бурба прокомментировал решение расстаться с Давидом Улльстремом.

«Мы благодарны Давиду и не имеем к нему никаких претензий. Он полностью выполнил свои обязательства по отношению к минскому «Динамо».

К сожалению, травмы, которые преследовали его в этом сезоне, не позволили Давиду проявить себя в составе нашей команды. В сложившейся ситуации мы не видим смысла форсировать его восстановление и возвращение в строй. Клуб желает Давиду скорейшего выздоровления и успешного продолжения карьеры», – сказал Бурба.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполняющий обязанности заместителя генерального директора минского «Динамо» Павел Бурба прокомментировал решение расстаться с Давидом Улльстремом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. Минское «Динамо» расторгло контракт с Улльстремом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика