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КХЛ. Минское «Динамо» расторгло контракт с Улльстремом
09.01.2017 12:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» рассталось с нападающим Давидом Улльстремом.
Сообщается, что соглашение расторгнуто по соглашению сторон.
В нынешнем сезоне на счету форварда 3 игры в составе «зубров» и 1 голевая передача. Подробную статистику смотрите
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Минское «Динамо» рассталось с нападающим Давидом Улльстремом.
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