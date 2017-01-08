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КХЛ. Минское «Динамо» расторгло контракт с Улльстремом

09.01.2017 12:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Минское «Динамо» рассталось с нападающим Давидом Улльстремом.

Сообщается, что соглашение расторгнуто по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне на счету форварда 3 игры в составе «зубров» и 1 голевая передача. Подробную статистику смотрите здесь.

 
 
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Минское «Динамо» рассталось с нападающим Давидом Улльстремом.

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