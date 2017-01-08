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Минское "Динамо" расторгло контракт со шведом Улльстремом
09.01.2017 13:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" расторг соглашение со шведским нападающим Давидом Улльстремом, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".
© Sputnik / Виктор Толочко
"Соглашение с нападающим Давидом Улльстремом расторгнуто по соглашению сторон", — говорится в сообщении клуба.
Комментируя решение, исполняющий обязанности заместителя генерального директора Павел Бурба заметил, что клуб не имеет никаких претензий к хоккеисту.
"Он полностью выполнил свои обязательства по отношению к "Динамо-Минск". К сожалению, травмы, которые преследовали его в этом сезоне, не позволили Давиду проявить себя в составе нашей команды", — сказал Бурба.
Он пояснил, что в сложившейся ситуации руководство клуба и тренерский штаб не видят смысла форсировать восстановление и возвращение в строй Улльстрема. "Клуб желает Давиду скорейшего выздоровления и успешного продолжения карьеры", — заключил Бурба.
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МИНСК, 9 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" расторг соглашение со шведским нападающим Давидом Улльстремом, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров". ...
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