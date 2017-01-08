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Минское "Динамо" расторгло контракт со шведом Улльстремом

09.01.2017 13:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" расторг соглашение со шведским нападающим Давидом Улльстремом, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

Минское "Динамо" расторгло контракт со шведом Улльстремом
© Sputnik / Виктор Толочко
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Контракт с форвардом был подписан в июне прошлого года. В сезоне-2016/17 швед провел лишь три матча, в которых набрал 1 очко по системе "гол+пас" (0+1). Частые травмы мешали Улльстрему чаще выходить на лед.

"Соглашение с нападающим Давидом Улльстремом расторгнуто по соглашению сторон", — говорится в сообщении клуба.

Комментируя решение, исполняющий обязанности заместителя генерального директора Павел Бурба заметил, что клуб не имеет никаких претензий к хоккеисту.

"Он полностью выполнил свои обязательства по отношению к "Динамо-Минск". К сожалению, травмы, которые преследовали его в этом сезоне, не позволили Давиду проявить себя в составе нашей команды", — сказал Бурба.

Он пояснил, что в сложившейся ситуации руководство клуба и тренерский штаб не видят смысла форсировать восстановление и возвращение в строй Улльстрема. "Клуб желает Давиду скорейшего выздоровления и успешного продолжения карьеры", — заключил Бурба. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 9 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" расторг соглашение со шведским нападающим Давидом Улльстремом, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров". ...

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