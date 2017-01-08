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Павлов может вернуться в «Днепр»

09.01.2017 13:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Могилевский «Днепр» хочет видеть в своих рядах Александра Павлова, по окончании сезона покинувшего «Шахтер».

Таким образом, 32-летний полузащитник может вернуться в клуб, в котором начинал футбольную карьеру.

В предыдущем сезоне Павлов провел за «Шахтер» 21 матч, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевой пас.

 
 
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Могилевский «Днепр» хочет видеть в своих рядах Александра Павлова, по окончании сезона покинувшего «Шахтер».

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