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Павлов может вернуться в «Днепр»
09.01.2017 13:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Могилевский «Днепр» хочет видеть в своих рядах Александра Павлова, по окончании сезона покинувшего «Шахтер».
Таким образом, 32-летний полузащитник может вернуться в клуб, в котором начинал футбольную карьеру.
В предыдущем сезоне Павлов провел за «Шахтер» 21 матч, в которых забил 3 мяча и отдал 1 голевой пас.
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Могилевский «Днепр» хочет видеть в своих рядах Александра Павлова, по окончании сезона покинувшего «Шахтер».
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