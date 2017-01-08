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Близнюк останется в «Ислочи»
09.01.2017 13:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Геннадий Близнюк, скорее всего, продолжит карьеру в «Ислочи».
Футболист, покинувший клуб в декабре, достиг договоренности о продолжении сотрудничества с клубом.
В сезоне-2016 Близнюк провел 13 матчей за «Торпедо-БелАЗ» и 11 встреч за «Ислочь».
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Белорусский полузащитник Геннадий Близнюк, скорее всего, продолжит карьеру в «Ислочи».
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