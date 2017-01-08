Менеджер по маркетингу Виктор Ходасевич покинул БАТЭ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Закончился 2016-й год, а вместе с ним и последний день моего пребывания в статусе менеджера по маркетингу БАТЭ. Таких дней собралось ни много ни мало на 7 лет! Достаточно долгий срок, поэтому решение о расставании далось мне очень тяжело, ведь это половина моей сознательной взрослой жизни.

Сотни новых знакомств, десятки новых мест на карте Европы, непередаваемые эмоции и даже слезы в моменты триумфа – это было очень круто! Спасибо всем, с кем свела меня судьба за эти годы – болельщикам, партнерам, специалистам из сферы футбола, СМИ и маркетинга.

Спасибо коллегам и руководству клуба, которое дало мне шанс поучаствовать в этом крутом проекте и получить столь неоценимый опыт! Это была работа мечты для болельщика команды, но пришло время, когда я решил кардинально изменить свою карьеру, а вместе с ней и всю жизнь, ведь работа давно стала ее неотъемлемой частью.

Жажда новых вызовов, желание расти и развиваться самому и помогать развиваться другим – то, что толкает меня на эти изменения. Верю, все у меня получится!» – сказал Ходасевич.

Заметим, что сообщение было опубликовано 4 января.

Отметим, Ходасевич является племянником председателя БАТЭ Анатолия Капского.