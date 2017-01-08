Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о присуждении специальных премий спортсменам и журналистам, внесшим значительный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Беларуси.

Специальной премией президента «Белорусский спортивный Олимп» отмечены по итогам 2016 года три лауреата. Одним из лауреатов стал редактор отдела игровых видов спорта газеты «Спортивная панорама» Руслан Васильев.

Спецпремиями отмечены также спортсмен-инструктор национальной команды по легкой атлетике Эльвира Герман и тренер-преподаватель по баскетболу Гродненского государственного училища олимпийского резерва Александр Шимковяк, который к тому же является главным тренером молодежных сборных команд Беларуси по баскетболу.