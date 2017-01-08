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Брестское «Динамо» и «Барановичи» могут заключить договор о сотрудничестве
09.01.2017 15:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, брестское «Динамо» и «Барановичи» прорабатывают возможность заключения партнерского договора между клубами.
На данном этапе происходит обсуждение деталей предполагаемого сотрудничества.
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Как стало известно Tribuna.com, брестское «Динамо» и «Барановичи» прорабатывают возможность заключения партнерского договора между клубами.
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