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Белорусские экипажи рассчитывают отыграть потерянное время на новых этапах ралли "Дакар-2017"
09.01.2017 15:43 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 9 января. Все три белорусских экипажа продолжают участие в ралли "Дакар-2017" и рассчитывают отыграть потерянное время, сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды "МАЗ-СПОРТавто".
Ралли-рейд по своей сложности удивил не только гонщиков — такого развития событий не предвидели и организаторы. Если на парагвайских отрезках температура воздуха превышала 40 градусов, то уже в горах Боливии опустилась до пяти. Сухая погода непредсказуемо сменилась обильными дождями, которые не стихают уже несколько дней.
Ливни поставили организаторов перед дилеммой — рисковать жизнями гонщиков или судьбой самого ралли. Решение было предсказуемым: пятый спецучасток сократили, а шестой этап и вовсе отменили. Если учесть, что после него был запланирован день отдыха, то экипажи остались без гонки на двое суток. Мазовские экипажи такое решение не сильно обрадовало. "Спецучастки в Боливии сложные, на них можно показать свое мастерство и наверстать упущенное. Каждый раз, когда организаторы отменяют или сокращают спецучасток, это лишает нас еще одной возможности бороться за места в первой десятке", — отметил руководитель команды и пилот Сергей Вязович.
Лучшие позиции в абсолютном зачете среди белорусов у Александра Василевского, который находится на 11-м месте с отставанием от лидера гонки в 1 час 13 минут. Сергей Вязович поднялся с 21-й на 17-ю строчку и теперь уступает 3 часа 24 минуты. Алексей Вишневский идет двадцатым, "запаздывая" на 4 часа 35 минут. Первое место в турнирной таблице занимает Жерар де Рой на Iveco, второе и третье — камазовцы Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников.
Следующие два этапа будут марафонскими: в первый день гонщиков ожидает 322-километровый спецучасток, после чего они проведут ночь в закрытом парке, куда не смогут попасть машины технического сопровождения. Затем экипажам предстоит проехать скоростной участок протяженностью 492 км с коварными дюнами.
"Мы все ждем следующих этапов и надеемся, что организаторы их не отменят в связи с дождливой погодой. Для нас это хорошая возможность вернуть потерянные на четвертом этапе позиции. Александр Василевский постарается уверенно, в присущем ему темпе войти в первую десятку, остальным двум экипажам предстоит действовать более решительно и сокращать отставание, чтобы также подобраться к лидерам", — отметили в команде.
Минский автозавод участвует в гонке "Дакар" уже в шестой раз. Ралли-рейд проходит с 2 по 14 января по территориям трех стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тыс. км. В классе грузовиков в ралли принимают участие 50 экипажей. Основными конкурентами белорусов выступают КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 9 января. Все три белорусских экипажа продолжают участие в ралли "Дакар-2017" и рассчитывают отыграть потерянное время, сообщили в компании velcom, выступившей...
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