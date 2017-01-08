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Демидович подписал контракт с минским «Динамо»
09.01.2017 15:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский форвард Вадим Демидович продолжит карьеру в минском «Динамо».
Соответствующее соглашение было подписано сегодня.
В минувшем сезоне в составе жодинского «Торпедо-БелАЗ» нападающий провел тридцать матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику смотрите
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Белорусский форвард Вадим Демидович продолжит карьеру в минском «Динамо».
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