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Бабичев перейдет из БГК в украинский «Мотор»
09.01.2017 17:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Линейный Максим Бабичев по окончании нынешнего гандбольного сезона покинет БГК имени Мешкова.
Его новой командой станет чемпион Украины запорожский «Мотор». Предварительный контракт с игроком сборной Беларуси уже подписан.
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Линейный Максим Бабичев по окончании нынешнего гандбольного сезона покинет БГК имени Мешкова.
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