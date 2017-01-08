МИНСК, 9 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси, сообщили в пресс-службе главы государства.



© Sputnik / Виктор Толочко Кобяков: Беларусь проведет Евроигры-2019 на достойном уровне

"В соответствии с указом, оргкомитет возглавил премьер-министр Беларуси", — отметили в пресс-службе.

В состав оргкомитета включены руководители государственных органов и организаций, которые будут непосредственно задействованы в подготовке и проведении этого масштабного спортивного мероприятия, сообщили в президентской пресс-службе.

На Республиканский организационный комитет возложены функции обеспечения координации деятельности всех заинтересованных по подготовке и проведению II Европейских игр, а также предусматривается утверждение в трехмесячный срок соответствующего плана мероприятий.

Как ранее сообщал Sputnik, директор Европейских олимпийских комитетов Пирс О'Каллаган, который находится в Минске, высоко оценил уровень готовности белорусских спортивных объектов к Играм 2019 года . "Спортивная инфраструктура практически готова к играм", — заявил он в эфире передачи "Главный эфир" Белтелерадиокомпании.

Он сообщил, что в программу будет включено от 14 до 17 видов спорта, эксперты еще обсуждают этот вопрос. О'Каллаган также отметил, что в Минске в 2019 году пройдут отборочные матчи по некоторым видам спорта на ближайшую Олимпиаду. В Минск на Европейские игры прибудут около 4 тысяч атлетов, а картинку из белорусской столицы будут получать более 150 стран мира, сказал он.