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Указ: Кобяков будет руководить подготовкой к Европейским играм
09.01.2017 17:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси, сообщили в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В соответствии с указом, оргкомитет возглавил премьер-министр Беларуси", — отметили в пресс-службе.
В состав оргкомитета включены руководители государственных органов и организаций, которые будут непосредственно задействованы в подготовке и проведении этого масштабного спортивного мероприятия, сообщили в президентской пресс-службе.
На Республиканский организационный комитет возложены функции обеспечения координации деятельности всех заинтересованных по подготовке и проведению II Европейских игр, а также предусматривается утверждение в трехмесячный срок соответствующего плана мероприятий.
Как ранее сообщал Sputnik, директор Европейских олимпийских комитетов Пирс О'Каллаган, который находится в Минске,
Он сообщил, что в программу будет включено от 14 до 17 видов спорта, эксперты еще обсуждают этот вопрос. О'Каллаган также отметил, что в Минске в 2019 году пройдут отборочные матчи по некоторым видам спорта на ближайшую Олимпиаду. В Минск на Европейские игры прибудут около 4 тысяч атлетов, а картинку из белорусской столицы будут получать более 150 стран мира, сказал он.
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В Минск на Европейские игры прибудут около четырех тысяч атлетов, а картинку из белорусской столицы будут получать более 150 стран мира.
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