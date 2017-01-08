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В Беларуси создан оргкомитет по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года

09.01.2017 17:35 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 9 января. Александр Лукашенко 9 января подписал указ о создании Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Республике Беларусь.

Как сообщает пресс-служба президента, оргкомитет возглавил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. В его состав включены руководители государственных органов и организаций, которые будут непосредственно задействованы в подготовке и проведении этого масштабного спортивного мероприятия.

На Республиканский организационный комитет возложены функции обеспечения координации деятельности всех заинтересованных по подготовке и проведению II Европейских игр, а также предусматривается утверждение в трехмесячный срок соответствующего плана мероприятий.

Решение о том, что Европейские игры в 2019 году примет столица Беларуси было принято в октябре прошлого года на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов большинством голосов.

Александр Лукашенко на встрече с исполняющим обязанности президента Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочианчичем 21 октября в Минске заявил, что Беларусь готова принять Европейские игры. "Мы не супердержава, но спорту уделяем огромное внимание. Очень хочу, чтобы наша европейская организация ни в коем случае не уступала организациям других континентов, в том числе Международному олимпийскому комитету. Я в этом отношении националист и патриот. Поэтому вы можете рассчитывать на Беларусь". — заявил Лукашенко.

"Если у вас будет желание проводить у нас любые мероприятия в рамках этой организации, мы готовы в любой момент и поддержать нашу организацию, и организовать любые мероприятия. Мы с вами приняли историческое решение, и в 2019 году соберем здесь европейских спортсменов на нашу Олимпиаду", — сказал белорусский руководитель.

Андрей Середа, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 января. Александр Лукашенко 9 января подписал указ о создании Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019...

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